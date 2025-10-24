Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






सलमान के बाद आमिर खान आए अभिनव कश्यप के निशाने पर, बताया सबसे चालाक लोमड़ी

Advertiesment
हमें फॉलो करें Salman Khan

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 24 अक्टूबर 2025 (12:11 IST)
फिल्ममेकर अभिनव कश्यप अपने बयानों की वजह से बीते काफी समय से सुर्खियों में हैं। वह लगातार सलमान खान और उनकी फैमिली पर निशाना साध रहे हैं। वहीं अब अभिनव के निशाने पर आमिर खान आ गए हैं। उन्होंने आमिर की कड़ी आलोचना की है। 
 
अभिनव कश्यप ने आमिर को सलमान से भी ज्यादा चतुर, चालाक और मैनुपुलेटिव बताया है। अभिनव ने कहा कि भले ही आमिर खान को बॉलीवुड का मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता हो, लेकिन उनके साथ काम करना आसान नहीं है। 

बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज पढ़ने के लिए क्लिक करें 
 
बॉलीवुड ठिकाना संग बात करते हुए अभिनव कश्यप ने कहा, वो सबसे चालाक लोमड़ी है। वो बटला। कद में वो सलमान खान से भी ज्यादा छोटा है, लेकिन वो सबसे शातिर, सबसे चालू और चालाक लोमड़ी है।
 
अभिनव ने कहा, मैंने आमिर खान के साथ 2-3 एड फिल्म किए हैं। वो बहुत पर्टिकुलर हैं और उसके साथ काम करना थका देने वाला है। वो हर चीज में दखल देता है। एक एक्टर होने के बावजूद वो राइटिंग, प्रोडक्शन, डायरेक्शन, एडिटिंग टेबल हर चीज में टांग अड़ाता है। ये एक पूरा इकोसिस्टम है, जिसे सख्त कंट्रोल के लिए मेंटेन किया गया है। 
 
webdunia
आमिर खान के काम को लेकर अभिनव ने कहा, मैंने आमिर के साथ काम किया है और नोटिस किया है कि वह भले ही 25 टेक लेते हैं, लेकिन सब एक ही जैसे लगते हैं। वो अपने हर टेक को देखते हैं और फिर कहते हैं, 'एक और, थोड़ा और, यह बाकी है,' लेकिन आखिरकार कुछ नहीं होगा। 
 
 
अभिनव कश्यप ने कहा, राजकुमार हिरानी एक बहुत अच्छे फिल्ममेकर हैं और उन्हें अन्य बेहतरीन एक्टर्स के साथ फिल्में करना चाहिए। लेकिन फिर भी वो बार-बार आमिर के पास ही जाते हैं। मैं राकेश ओमप्रकाश मेहरा और राजकुमार हिरानी का दिल से सम्मान करता हूं। वो दोनों काफी सफल हैं, लेकिन उन्हें आमिर से उनके घर पर मिलने की क्या जरूरत है। उनमें ऐसा क्या है जो बाकी एक्टर्स में नहीं है। 
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

फिल्मों में आने से पहले यह काम करती थीं मल्लिका शेरावत, पिता बनाना चाहते थे IAS

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels