'किंग' में विलेन बन शाहरुख खान को कड़ी टक्कर देंगे अभिषेक बच्चन, सेट से लीक हुआ पावरफुल लुक

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में शाहरुख के साथ दीपिका पादुकोण और सुहाना खान नजर आने वाली हैं। वहीं फिल्म में अभिषेक बच्चन विलेन का रोल निभाते दिखेंगे। फिलहाल फिल्म की शूटिंग चल रही हैं।

लेकिन इसी बीच 'किंग' के सेट से कुछ ऐसी तस्वीरें लीक हो गई हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। इस बार चर्चा का केंद्र शाहरुख नहीं, बल्कि अभिषेक बच्चन हैं। लीक हुई तस्वीरों में अभिषेक का ऐसा लुक सामने आया है जिसे देखकर फैंस उन्हें 'शक्तिशाली विलेन' बता रहे हैं।

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Its From CAR CRASH & CLIMAX Sequences pic.twitter.com/CzoxMnSNMI — Shahabuddin Ahmed (SRKian) 2.0 (@Shahab2SRKian50) May 13, 2026

वायरल हुआ अभिषेक बच्चन का नया अवतार वायरल हो रही तस्वीरों में अभिषेक बच्चन एक ऊंचे वाहन पर खड़े नजर आ रहे हैं। बैकग्राउंड में ऊबड़-खाबड़ पहाड़ हैं, जो एक हाई-ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस का संकेत दे रहे हैं। अभिषेक ने एक लंबा ग्रे ओवरकोट पहना है, जिसके नीचे ऑल-ब्लैक आउटफिट है। उनके हाथ में एक बंदूक दिखाई दे रही है और उनके चेहरे के भाव बेहद गंभीर और खतरनाक हैं।

सोशल मीडिया पर यूजर्स उनके इस लुक की तुलना 'करण अर्जुन' के मशहूर विलेन ठाकुर दुर्जन सिंह से कर रहे हैं। प्रशंसकों का मानना है कि अभिषेक की यह 'डार्क एनर्जी' फिल्म में शाहरुख खान के किरदार को कड़ी टक्कर देने वाली है।

'पठान' और 'फाइटर' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले निर्देशक सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म को 'पैन-वर्ल्ड' स्तर पर बना रहे हैं। फिल्म में एक्शन का स्तर अंतरराष्ट्रीय होने वाला है। हालिया लीक में एक कार क्रैश का सीन भी सामने आया है, जो फिल्म के क्लाइमेक्स का हिस्सा बताया जा रहा है।

खबरों के अनुसार शाहरुख खान इस फिल्म में एक हत्यारे की भूमिका में नजर आएंगे, जबकि उनकी बेटी सुहाना खान उनकी 'प्रोटेजी' (शिष्या) का किरदार निभा रही हैं। अभिषेक बच्चन को इस कहानी के मुख्य विलेन के रूप में देखा जाना तय माना जा रहा है।

फिल्म की शूटिंग के दौरान लगातार हो रहे लीक्स से मेकर्स काफी चिंतित हैं। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के शेड्यूल से शाहरुख और दीपिका पादुकोण की तस्वीरें लीक हुई थीं। अब अभिषेक की तस्वीरें सामने आने के बाद निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने सोशल मीडिया पर प्रशंसकों से एक भावुक अपील की है।

उन्होंने लिखा, हम दिन-रात मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको बेहतरीन सिनेमाई अनुभव दे सकें। कृपया लीक हुए फोटो और वीडियो साझा न करें। सरप्राइज को बड़े पर्दे के लिए रहने दें।" उन्होंने प्रशंसकों से सहयोग मांगते हुए कहा कि फिल्म के असली एसेट्स (ट्रेलर/पोस्टर) का इंतजार करें जो टीम की योजना के अनुसार जारी किए जाएंगे।

रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मार्फ्लिक्स पिक्चर्स के बैनर तले बन रही 'किंग' को 2026 के क्रिसमस (24 दिसंबर) पर रिलीज करने की तैयारी है। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, सुहाना खान और अभिषेक बच्चन के अलावा रानी मुखर्जी भी महत्वपूर्ण भूमिका में होंगी।