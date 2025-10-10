Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






फेमस बॉडी-बिल्डर-एक्टर वरिंदर सिंह घुमन का निधन, हार्ट अटैक से गई जान

Advertiesment
हमें फॉलो करें Famous bodybuilder passes away

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 (12:05 IST)
पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से एक बार फिर दुखद खबर सामने आई है। पेशेवर बॉडी-बिल्डर और एक्टर वरिंदर सिंह घुमन का निधन हो गया है। वरिंदर का निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ। 53 वर्षीय वरिंदर की अचानक मौत से पंजाबी और हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री में शोक की लहर है। 
 
खबरों के अनुसार वरिंदर सिंह घुमन बाइसेप्स में आई चोट के इलाज के लिए अमृतसर के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती थे। यहां उनकी एक मामूली सर्जरी होनी थी। डॉक्टरों के अनुसार यह एक रूटीन ट्रीटमेंट था और जल्दही उन्हें छुट्टी मिलनी थी। लेकिन इलाज के दौरना अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें हार्ट अटैक आया। 
 
डॉक्टरों ने वरिंदर को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी जान चली गई। किसी को अंदाजा नहीं था कि मामूली सी सर्जरी के लिए भर्ती हुए एक्टर का अचानक निधन हो जाएगा। वरिंदर जालंधर के मॉडल टाउन में रहते थे और वहीं उनका एक जिम भी था।
 
webdunia
वरिंदर सिंह घुमन ने 2009 में मिस्टर इंडिया का खिताब जीता था। साथ ही मिस्टर एशिया पैजंट में दूसरा स्थान हासिल किया था। वरिंद 2023 में सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 में नजर आए थे। इसके अलावा उन्होंने 2014 में रोर: टाइगर्स ऑफ सुंदरबन्स और 2019 में मरजावां जैसी हिंदी फिल्मों में भी काम किया था। 
 
वरिंदर सिंह घुमन अर्नोल्ड क्लासिक बॉडीबिल्डिंग प्रतियोगिता में भाग लेने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बने थे। उन्हें 'द हीमैन ऑफ इंडिया' कहा जाता था। वे वेजिटेरियन बॉडीबिल्डर के रूप में पूरे देश में फेमस थे और फिटनेस और वेगन डाइट को बढ़ावा देते थे।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के लिए रकुल प्रीत सिंह ने साइन की थी पहली फिल्म

सम्बंधित जानकारी

होम
करवा चौथ
Shorts
फोटो
Reels