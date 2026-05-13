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सनी लियोनी की 'अजीब' आदत, हर 15 मिनट में करती हैं ये काम

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Sunny Leone weird habit
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Wed, 13 May 2026 (15:46 IST) Updated Date: Wed, 13 May 2026 (15:49 IST)
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बॉलीवुड की 'बेबी डॉल' यानी सनी लियोनी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। अपनी बोल्डनेस और बेहतरीन डांस मूव्स से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सनी अक्सर अपनी प्रोफेशनल लाइफ और ग्लैमरस तस्वीरों की वजह से चर्चा में रहती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सनी लियोनी की एक ऐसी 'बुरी' या 'अजीब' आदत है, जिसने कई बार फिल्म के डायरेक्टर्स और क्रू मेंबर्स की नाक में दम कर दिया था?
 
सनी लियोनी को एक ऐसी लत है जिसके बिना वह 15 मिनट भी नहीं रह पातीं। खबरों के अनुसार सनी लियोनी को बार-बार पैर धोने की आदत है। यह कोई सामान्य सफाई नहीं, बल्कि एक जुनून की तरह है। सनी चाहे अपने घर पर हों, किसी इवेंट में हों या फिर फिल्म के सेट पर—वह हर 15-20 मिनट के अंतराल पर अपने पैर धोने के लिए ब्रेक लेती हैं।

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हैरानी की बात यह है कि अगर फिल्म का कोई बहुत ही महत्वपूर्ण शॉट चल रहा हो और सनी को महसूस हो कि उनके पैर गंदे हैं या उन्हें धोना है, तो वह शूटिंग रुकवाकर भी पहले पैर साफ करने जाती हैं।
 
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'जिस्म 2' के सेट पर मच गया था हड़कंप
सनी लियोनी ने साल 2012 में फिल्म 'जिस्म 2' से बॉलीवुड में कदम रखा था। कहा जाता है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी इस आदत की वजह से पूरी टीम काफी परेशान रहती थी। शूट के दौरान सनी बार-बार अपने पैर धोने के लिए गायब हो जाती थीं, जिससे काम में देरी होती थी।
 
शुरुआत में क्रू को लगा कि शायद यह कोई मजाक है, लेकिन बाद में पता चला कि सनी अपनी इस आदत को लेकर बहुत गंभीर हैं। वह धूल-मिट्टी या गंदगी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पातीं।

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मनोवैज्ञानिकों की मानें तो बार-बार सफाई करना या एक ही काम को बार-बार दोहराना Obsessive-Compulsive Disorder का लक्षण हो सकता है। सनी को संभवतः स्वच्छता को लेकर एक तरह का फोबिया है। हालांकि, सनी ने खुद इसे कभी बड़ी समस्या नहीं माना, लेकिन उनकी टीम के लिए इसे मैनेज करना आज भी एक चुनौती बना रहता है।
 
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करनजीत कौर से सनी लियोनी बनने का सफर
कनाडा के एक मध्यमवर्गीय सिख परिवार में जन्मीं करनजीत कौर वोहरा आज दुनिया भर में सनी लियोनी के नाम से मशहूर हैं। सनी ने अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ा संघर्ष किया है। एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद जब वह भारत आईं, तो उन्हें 'बिग बॉस' में देखा गया। यहीं से उनके लिए बॉलीवुड के दरवाजे खुले। 
 
भले ही सनी की यह आदत थोड़ी अजीब लगे, लेकिन उनके काम के प्रति समर्पण पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। उन्होंने 'रागिनी एमएमएस 2', 'एक पहेली लीला' और 'रईस' के 'लैला मैं लैला' जैसे गानों से खुद को साबित किया है। सनी न केवल एक सफल अभिनेत्री हैं, बल्कि एक सफल बिजनेसवुमन भी हैं। उनका अपना कॉस्मेटिक और परफ्यूम ब्रांड है। 

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