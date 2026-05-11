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अदा शर्मा: एक्टिंग के जुनून में छोड़ी पढ़ाई, लुक्स के कारण मिले रिजेक्शन, फिर एक फिल्म ने बदल दी किस्मत

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Adah Sharma biography
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Mon, 11 May 2026 (11:49 IST) Updated Date: Mon, 11 May 2026 (11:52 IST)
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भारतीय सिनेमा जगत में अपनी मासूमियत और दमदार अदाकारी से पहचान बनाने वाली अभिनेत्री अदा शर्मा 11 मई को अपना जन्मदिन मना रही हैं। साल 2008 में फिल्म '1920' से डेब्यू करने वाली अदा के लिए सफलता का सफर आसान नहीं था। आज जब पूरी दुनिया उन्हें 'द केरल स्टोरी' की 'शालिनी' के रूप में जानती है, तो इसके पीछे बरसों का संघर्ष और कला के प्रति अटूट समर्पण छिपा है।
 
बचपन से ही कला का जुनून
मुंबई के एक तमिल ब्राह्मण परिवार में जन्मी अदा शर्मा का नाता बचपन से ही अनुशासन और कला से रहा है। उनके पिता इंडियन मर्चेंट नेवी में कैप्टन थे और मां एक शास्त्रीय नृत्यांगना। यही कारण है कि अदा ने मात्र 3 साल की उम्र में नृत्य सीखना शुरू कर दिया था। 

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अदा शर्मा नटराज गोपी कृष्ण कथक डांस एकेडमी से कथक में स्नातक हैं और उन्होंने अमेरिका में बैले, सालसा और जैज़ जैसे डांस फॉर्म्स की भी ट्रेनिंग ली है। इतना ही नहीं, अदा एक बेहतरीन जिमनास्ट भी हैं, जो उनके एक्शन दृश्यों में साफ नजर आता है।
 
पढ़ाई छोड़ना चाहती थीं अदा 
अदा के मन में अभिनेत्री बनने का बीज 10वीं कक्षा में ही अंकुरित हो गया था। वह एक्टिंग के लिए स्कूल तक छोड़ने को तैयार थीं। हालांकि, उनके माता-पिता ने एक शर्त रखी कि वह कम से कम अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करें। माता-पिता की बात मानकर अदा ने 12वीं की पढ़ाई पूरी की और फिर बिना किसी देरी के मायानगरी की गलियों में अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़ीं।
 
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घुंघराले बाल और 'चाइल्डिश लुक' बना रुकावट
बाहर से ग्लैमरस दिखने वाली फिल्म इंडस्ट्री में अदा को शुरुआती दिनों में कड़े रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि जिन खूबियों के लिए आज उनकी तारीफ होती है, कभी वही उनके रास्ते का कांटा बनी थीं। कई कास्टिंग डायरेक्टर्स ने उनके घुंघराले बालों को रिजेक्शन की वजह बताया, तो किसी को लगा कि वह उम्र में बहुत छोटी दिखती हैं। अदा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इन रिजेक्शन से वह भावुक हो जाती थीं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी।

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हॉरर फिल्मों से लेकर 'द केरल स्टोरी' का मेगा ब्लॉकबस्टर सफर
निर्देशक विक्रम भट्ट ने अदा के टैलेंट को पहचाना और उन्हें साल 2018 में रिलीज हॉरर फिल्म '1920' में मुख्य भूमिका दी। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और अदा की एक्टिंग को काफी सराहा गया। बॉलीवुड में कुछ फ्लॉप फिल्मों के बाद अदा ने तेलुगु और तमिल सिनेमा की ओर रुख किया। वहां उन्होंने 'क्षनम' और 'सत्यमूर्ति' जैसी हिट फिल्में दीं।
 
साल 2023 अदा शर्मा के करियर का टर्निंग पॉइंट रहा। फिल्म 'द केरल स्टोरी' उनके करियर का मील का पत्थर साबित हुई। विवादों के बावजूद इस फिल्म ने 300 करोड़ रुपए से अधिक का कलेक्शन किया। अदा की झोली में इस फिल्म ने वह सफलता डाल दी, जिसका इंतजार उन्हें 15 साल से था।
 
अदा शर्मा वर्तमान में अपनी सफलता के चरम पर हैं। हाल ही में फिल्म 'बस्तर: द नक्सल स्टोरी' में एक आईपीएस अधिकारी की भूमिका निभाने के बाद, वह अब मनोज बाजपेयी के साथ फिल्म 'गवर्नर: द साइलेंट सेवियर' और सुपरहीरो फिल्म 'सुपर वेल्ली' को लेकर चर्चा में हैं।

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