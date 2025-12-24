Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






'धुरंधर' की सक्सेस के बाद अक्षय खन्ना की बढ़ी डिमांड, 'दृश्यम 3' से किया किनारा!

Advertiesment
हमें फॉलो करें The film Drishyam 3

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 24 दिसंबर 2025 (11:19 IST)
आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। फिल्म में रणवीर सिंह से ज्यादा लाइमलाइट अक्षय खन्ना लूट ले गए हैं। रहमान डकैत का निगेटिव किरदार निभाकर भी अक्षय खन्ना छा गए हैं। 'धुरंधर' की सक्सेस केबाद अक्षय की डिमांड भी काफी बढ़ गई हैं। 
 
वहीं अब खबर आ रही है कि अक्षय खन्ना ने फिल्म 'दृश्यम 3' से हाथ पीछे खींच लिए हैं। 'दृश्यम 3' की अनाउंसमेंट के बाद से ही अक्षय खन्ना और अजय देवगन को एक बार फिर आमने-सामने देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटमेंट थे। 
 
webdunia
'बॉलीवुड मशीन' की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 'धुरंधर' की सक्सेस के बाद अक्षय खन्ना ने अपनी फीस में भारी बढ़ोतरी की मांग की थी। इसके अलावा उन्होंने 'दृश्यम 3' के लिए अपने ऑन-स्क्रीन लुक में भी अहम बदलाव की मांग की थी। 
 
अक्षय खन्ना की इन डिमांड्स की वजह से मेकर्स संग उनके मतभेद पैदा हुए और आखिरकार उन्होंने इस प्रोजेक्ट से किनारा कर लिया। हालांकि 'दृश्यम 3' से बाहर निकलने को लेकर कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है। 
 
बता दें कि फिल्म 'धुरंधर' अक्षय खन्ना के करियर की अहम फिल्म साबित हुई है। फिल्म में रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, आर माधवन और संजय दत्त सहित कई एक्टर्स हैं। जल्द ही 'धुरंधर' का दूसरा पार्ट भी रिलीज होने वाला है। 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

कभी राज कपूर के गैरेज में रहते थे अनिल कपूर, स्ट्रगल के दौरान पत्नी करती थीं फाइनेशियल हेल्प

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels