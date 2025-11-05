Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






पत्नी सुनीता आहूजा के बयान पर गोविंदा हुए शर्मिंदा, हाथ जोड़कर पारिवारिक पंडित से मांगी माफी

Advertiesment
हमें फॉलो करें Sunita Ahuja controversial statement

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 5 नवंबर 2025 (14:34 IST)
बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा अपने बेबाक बयानों की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। सुनीता अक्सर गोविंदा संग अपने रिश्ते पर भी खुलकर बात करती हैं। लेकिन इस बार सुनीता ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद गोविंदा को हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ गई है। 
 
दरअसल, सुनीता आहूजा ने हाल ही में पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में गोविंदा के पारिवारिक पंडित को लेकर बयान दिया।  सुनीता ने कहा था, गोविंदा ज्योतिषियों और पंडितों पर बहुत पैसा खर्च करते हैं। हमारे घर में भी एक है, गोविंदा का पंडित (पुरोहित)। वो भी ऐसा ही है। पूजाएं करवाता है और 2 लाख रुपए चार्ज करता है।।
 
webdunia
सुनीता के इस बयान पर गोविंदा ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर माफी मांगी है। उन्होंने सुनीता की बात को 'अपमानजनक' करार दिया है। 4 नवंबर को गोविंदा ने अपनी एक लाइव स्ट्रीम वीडियो के माध्यम से सार्वजनिक माफी जारी की।
 
गोविंदा ने कहा, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरे घर परिवार के पंडित जी, आदरणीय मुकेश शुक्ला जी बड़े ही योग्य, प्रामाणिक, बड़े गुणी और यज्ञ विधि प्रयोग समझनेवाले उत्तर प्रदेश के चुनिंदा लोगों में आते हैं। आपके पिताजी आदरणीय जटाधारी जी से हमारा परिवार सदैव जुड़ा रहा। हमारी जो आदरणीय धर्मपत्नी हैं, आपके विषय में उन्होंने अपशब्द कहे मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हूं। खंडन भी करूंगा।
 
गोविंदा ने कहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही सरल, और जिससे जुड़ जाएं तो फिर आप इधर-उधर नहीं देखते। बहुत ही तकलीफ का दौर हम साथ में निकाल चुके हैं। कई समय ऐसा हुआ कि क्योंकि आप राष्ट्रभर के अच्छे नेताओं से जुड़े रहे और साथ में मुझसे जुड़े रहे तो हम उसे आराम से निकाल पाए। यह सदैव कृपा ब्राह्मण वर्ग की और आपकी, और आपके घर परिवार की सदैव हम लोगों के साथ रहे, ऐसी करबद्ध प्रार्थना है। धन्यवाद।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

अनुपमा के फैंस के लिए तोहफा, अब हर दिन देखिए दो एपिसोड्स, डबल इमोशन्स और डबल मस्ती के साथ

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels