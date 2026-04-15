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Gen-Z की सुपरहिट जोड़ी अहान पांडे-अनीत पड्डा की वापसी, मोहित सूरी संग नई फिल्म अनाउंस

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अहान पांडे नई फिल्म
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Wed, 15 Apr 2026 (17:42 IST) Updated Date: Wed, 15 Apr 2026 (17:43 IST)
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सबसे चर्चित और सफल 'Gen Z' कलाकारों में से एक, अहान पांडे और अनीता पड्डा एक बार फिर बड़े पर्दे पर आग लगाने के लिए तैयार हैं। अपनी पहली फिल्म 'सैयारा' से बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाने वाली यह जोड़ी निर्देशक मोहित सूरी और यशराज फिल्म्स के साथ अपनी दूसरी फिल्म के लिए जुड़ गई है।
 
मोहित सूरी, अक्षय विधानी (सीईओ, यश राज फिल्म्स), अहान पांडे और अनीत पड्डा एक बार फिर एक इंटेंस रोमांस फिल्म के लिए साथ आ रहे हैं। ‘सैयारा’ की जबरदस्त सफलता के बाद, जो भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली लव स्टोरी बनी, यह टीम अपनी अगली अनटाइटल्ड फिल्म के साथ लौट रही है, जो दिल छू लेने वाली कहानी और यादगार संगीत का शानदार मेल पेश करेगी।
 
रिलीज़ के बाद दर्शकों और आलोचकों की जबरदस्त सराहना पाने वाली यश राज फिल्म्स की ‘सैयारा’ अपने समय की सबसे बड़ी म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बनकर उभरी। फिल्म ने भारत में 338 करोड़ रुपये नेट और दुनिया भर में करीब 580 करोड़ रुपये ग्रॉस की शानदार कमाई की — जो पूरी तरह नए कलाकारों के साथ बनी एक रोमांटिक म्यूजिकल के लिए बेहद बड़ी उपलब्धि है। 
 
इसका संगीत लंबे समय तक स्ट्रीमिंग चार्ट्स पर छाया रहा और रिलीज़ के बाद भी इसकी लोकप्रियता बनी रही, जिससे यह फिल्म भारत और दुनिया भर में, खासकर युवाओं के बीच, एक पॉप कल्चर फेनोमेनन बन गई।
 
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अहान पांडे और अनीत पड्डा की जोड़ी ‘सैयारा’ के बाद जेन-ज़ेड की फेवरेट बन गई। फैंस जिन्हें प्यार से ‘अहनीत’ कहते हैं, अब इस नई फिल्म में फिर साथ नजर आएंगे और अपनी वही आकर्षक केमिस्ट्री, सहज अभिनय और दिलकश स्क्रीन प्रेज़ेंस लेकर लौटेंगे, जिसने ‘सैयारा’ में उनके प्रदर्शन को यादगार बना दिया था।
 
मोहित सूरी कहते हैं, मेरे लिए हमेशा से लव स्टोरीज़ ही रही हैं… जब भावनाएं इतनी गहरी, बेकाबू और खुद को पूरी तरह घेर लेने वाली हो जाती हैं कि उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। प्यार को पूरी तीव्रता से महसूस किया जाना चाहिए और इसी वजह से मैं एक कहानीकार के तौर पर इस जॉनर की ओर खिंचता हूं। 
 
उन्होंने कहा, यह फिल्म भी उसी भावना को खुलकर एक्सप्लोर करती है। ‘सैयारा’ की टीम के साथ फिर से काम करना बेहद खास है, जैसे यह पहले से तय था। यह एक तरह से घर वापसी है, लेकिन नई क्रिएटिव भूख के साथ। इस बार मैं खुद को एक नए कलाकार की तरह महसूस कर रहा हूं — उत्साहित, थोड़ा नर्वस, और उम्मीद करता हूं कि मेरा संगीत एक बार फिर लोगों के दिलों को छुएगा।
 
अक्षय विधानी ने कहा, मोहित के साथ हमारा सहयोग एक साझा क्रिएटिव सोच और दिल को छू लेने वाली कहानियां कहने की महत्वाकांक्षा पर आधारित है। उनके साथ फिल्म बनाना सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं होता, बल्कि एक एहसास, एक धुन और एक ऐसा पल तलाशना होता है जो फिल्म खत्म होने के बाद भी दर्शकों के साथ बना रहे। 
 
उन्होंने कहा, ‘सैयारा’ ऐसा ही एक अनुभव था जिसे हम हमेशा संजोकर रखेंगे। अब जब हम फिर साथ आ रहे हैं, तो हम कुछ और ज्यादा सच्चा, ज्यादा संवेदनशील और लंबे समय तक याद रहने वाला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें खुशी है कि अहान और अनीत हमारे साथ फिर जुड़ रहे हैं, क्योंकि जेन-ज़ेड की सबसे पसंदीदा जोड़ी एक बार फिर मोहित सूरी की रोमांटिक दुनिया में नजर आएगी।
 
अहान पांडे और अनीत पड्डा स्टारर यह यश राज फिल्म्स की फिल्म इस साल के अंत में फ्लोर पर जाएगी और 2027 में दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज़ करने की योजना है।

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