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'धमाल 4' गैंग लेकर आया मस्ती का परफेक्ट तड़का, 'चटनी' गाना हुआ रिलीज

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Dhamal 4
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Mon, 15 Jun 2026 (13:32 IST) Updated Date: Mon, 15 Jun 2026 (13:34 IST)
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अपने हंसी से भरपूर ट्रेलर के जरिए दर्शकों को नॉस्टैल्जिया की सैर कराने के बाद 'धमाल 4' ने उत्साह को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। इस उत्साह को और बढ़ाते हुए मेकर्स ने अब 'चटनी' गाना रिलीज़ कर दिया है। यह एक हाई-एनर्जी लोक-प्रेरित गीत है, जो भोजपुरी संगीत की जबरदस्त ऊर्जा को धमाल फ्रेंचाइज़ी की मस्ती भरी दुनिया में लेकर आता है।
 
'फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी' जैसी लोकप्रिय पंक्तियों पर आधारित यह गाना आकर्षक बीट्स और थिरकने पर मजबूर कर देने वाले रिदम से भरपूर है, जो फिल्म की हंसी और अफरा-तफरी से भरी दुनिया में पूरी तरह फिट बैठता है।
 
यह गीत कलाकारों के बीच की शानदार केमिस्ट्री और धमाल फ्रेंचाइज़ी की पहचान बन चुकी मस्ती और पागलपन को बखूबी दर्शाता है। गाने में अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी, अंजलि आनंद और रवि किशन नजर आ रहे हैं। खास तौर पर रवि किशन अपने अंदाज़ और भोजपुरी स्वैग से इस गाने में चार चांद लगा रहे हैं।

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इस गाने को नीलकमल सिंह और ममता शर्मा ने अपनी आवाज़ दी है। इसके जोशीले बोल धीरज बबुआन ने लिखे हैं, जबकि संगीत नीलकमल सिंह और आदित्य देव ने तैयार किया है। गाने की कोरियोग्राफी राहुल शेट्टी ने की है।
 
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गाने के बारे में बात करते हुए नीलकमल सिंह ने कहा, फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी ऐसा गीत है, जो हमेशा से दर्शकों से गहरा जुड़ाव रखता है। जब हमें पता चला कि धमाल 4 बन रही है, तो हमें लगा कि इसकी ऊर्जा फिल्म के किरदारों और दुनिया के साथ पूरी तरह मेल खाएगी, क्योंकि यह मस्ती, जश्न और मनोरंजन से भरपूर है। इस गाने पर काम करना बेहद मजेदार रहा और मुझे यकीन है कि दर्शक भी इसे सुनकर और इस पर थिरककर खूब आनंद लेंगे।

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ममता शर्मा ने कहा, धमाल मेरी पसंदीदा फ्रेंचाइज़ियों में से एक है, इसलिए इसके एक गाने को अपनी आवाज़ देना मेरे लिए बेहद खास रहा। चटनी ऐसा गीत है, जिसे पहले से ही दर्शकों का भरपूर प्यार मिला है और उसकी उसी ऊर्जा को धमाल 4 के लिए दोबारा पेश करना बेहद रोमांचक और संतोषजनक अनुभव रहा। यह गाना ऊर्जा, मस्ती और जश्न से भरपूर है, और मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूं कि दर्शक इस पर झूमें।
 
हर उम्र के दर्शकों के लिए हंसी का भरपूर मनोरंजन लेकर आ रही धमाल 4 में अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी और संजय मिश्रा जैसे दमदार कलाकार नजर आएंगे। इनके साथ ईशा गुप्ता, संजीदा शेख, अंजलि आनंद, उपेंद्र लिमये, विजय पाटकर और रवि किशन भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देंगे।
 
'धमाल 4' को टी-सीरीज़ और गुलशन कुमार प्रस्तुत कर रहे हैं। यह देवगन फिल्म्स, टी-सीरीज़ फिल्म्स, मारुती  इंटरनेशनल और Panorama Studios के बैनर तले बनी है। फिल्म का निर्देशन इंद्र कुमार ने किया है और इसे अजय देवगन, भुषण कुमार, कृष्ण कुमार, अशोक ठकेरिया, इंद्र कुमार, आनंद पंडित और कुमार मंगत पाठक ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म 10 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।

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