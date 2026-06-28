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10 साल बाद टूटा आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना का रिश्ता, 'लॉक अप 2' में ‍किया तलाक का ऐलान

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Gaurav Khanna Divorce
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Sun, 28 Jun 2026 (13:41 IST) Updated Date: Sun, 28 Jun 2026 (13:45 IST)
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टीवी इंडस्ट्री के सबसे पसंदीदा और ग्रेसफुल कपल्स में से एक गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला के रिश्ते को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। लगभग एक दशक तक साथ रहने के बाद, इस कपल ने आधिकारिक तौर पर अपने तलाक की घोषणा कर दी है। 
 
'लॉक अप सीजन 2' के मंच पर खुला गहरा राज
इस बड़े सच का खुलासा किसी अफवाह या सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए नहीं, बल्कि खुद आकांक्षा चमोला ने एक बड़े मंच पर किया। चर्चित और विवादित रियलिटी शो 'लॉक अप' के दूसरे सीजन के भव्य प्रीमियर के दौरान कंटेस्टेंट्स को अपने जीवन का एक सबसे गहरा सीक्रेट शेयर करना था। 
 
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इसी टास्क के दौरान आकांक्षा ने शो के होस्ट्स फराह खान और रितेश देशमुख के सामने अपनी शादीशुदा जिंदगी का सबसे कड़वा सच बयां किया। आकांक्षा ने कैमरे के सामने बेहद भावुक होकर कहा, गौरव और मैं तलाक ले रहे हैं। हम पिछले एक साल से एक-दूसरे से अलग रह रहे हैं, और यह बात अब तक पब्लिक नहीं थी। यह हमारा आपसी फैसला है और हमारे माता-पिता को भी इसकी जानकारी है।

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इस अलगाव की सबसे खास और गरिमामयी बात यह है कि दोनों के बीच कोई नफरत या कड़वाहट नहीं है। आकांक्षा ने साफ किया कि वे आज भी एक-दूसरे से बात करते हैं और आपस में सम्मान बनाए हुए हैं। उन्होंने अलग होने की वजह समझाते हुए कहा कि वे पार्टनर के तौर पर अब एक-दूसरे के अनुकूल नहीं रहे। दोनों अपने भविष्य को बहुत अलग नजरिए से देखते हैं, जिसमें दुर्भाग्य से वे एक साथ नहीं हैं।
 
गौरव और आकांक्षा के परिवारों ने शुरुआत में उन्हें कुछ समय के लिए अलग रहने की सलाह दी थी ताकि वे स्पेस लेकर चीजों को समझ सकें, लेकिन आखिरकार दोनों ने महसूस किया कि एक शादीशुदा जोड़े वाली फीलिंग अब उनके बीच खत्म हो चुकी है।
 
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बिग बॉस के मंच पर गौरव ने दिए थे संकेत
तलाक की इस खबर के बाद गौरव खन्ना का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो उन्होंने रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के दौरान साझा किया था। शो के दौरान जब गौरव से उनकी शादी और पिता बनने को लेकर सवाल किया गया था, तब उन्होंने बेहद परिपक्वता से जवाब दिया था।
 
गौरव ने बताया था कि वे खुद बच्चे चाहते थे, लेकिन आकांक्षा की इच्छा माता-पिता बनने की नहीं थी। गौरव ने कहा था, यह हमारी लव मैरिज है, और वह जो भी फैसला लेती हैं, मुझे उसका सम्मान करना होगा। उन्होंने बच्चों की जिम्मेदारी और काम के बीच संतुलन बनाने की बात कहते हुए आकांक्षा के फैसले का खुलकर समर्थन किया था। 

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गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला की लव स्टोरी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी थी। दोनों की पहली मुलाकात एक ऑडिशन के दौरान हुई थी, जहां गौरव ने सीनियर होने के बावजूद आकांक्षा के सामने एक न्यूकमर होने का नाटक किया था। आकांक्षा ने उन्हें ऑडिशन क्रैक करने के टिप्स भी दिए थे। यहीं से शुरू हुआ दोस्ती का सिलसिला प्यार में बदला और 24 नवंबर 2016 को दोनों ने कानपुर में बेहद धूमधाम से शादी कर ली थी।
 
10 साल के इस लंबे सफर के बाद अब दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। जहां गौरव खन्ना अपने टीवी शोज से दर्शकों का दिल जीत रहे हैं, वहीं आकांक्षा 'लॉक अप 2' के जरिए अपनी निजी जिंदगी के इस सबसे बड़े सच को स्वीकार कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। 

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