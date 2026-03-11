Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ट्रांसपेरेंट ड्रेस में आकांक्षा शर्मा का सिजलिंग अवतार, बोल्ड तस्वीरें वायरल

Advertiesment
Akanksha Sharma hot photos
BY: WD Entertainment Desk
Publish Date: Wed, 11 Mar 2026 (17:27 IST) Updated Date: Wed, 11 Mar 2026 (17:31 IST)
google-news
एक्ट्रेस आकांक्षा शर्मा सोशल मीडिया पर अपनी हॉट एंड सिजलिंग अदाओं से तहलका मचा देती हैं। आकांक्षा का इंस्टा अकाउंट उनकी बोल्ड तस्वीरों से भरा हुआ है। 
 
webdunia
इस बार आकांक्षा शर्मा ने ट्रांसपेरेंट गाउन में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है, जो इंटरनेट पर वायरल हो रही है। 
 
webdunia
फ्लोरल पैटर्न वाली ट्रांसपेरेंट ड्रेस, सॉफ्ट मेकअप और आत्मविश्वास से भरे पोज़ के साथ आकांक्षा का यह लुक फैंस को बेहद पसंद आ रहा है।
 
webdunia
तस्वीरों में आकांक्षा कभी कैमरे की ओर गहरी नजरों से देखती नजर आ रही हैं तो कभी हल्की मुस्कान के साथ सॉफ्ट पोज़ देती दिखाई दे रही हैं।
 
webdunia
आकांक्षा ने सॉफ्ट ग्लैम मेकअप और बालों का बन बनाकर अपना लुक कम्प्लीट किया है। 
 
webdunia
तस्वीरों में आकांक्षा का कॉन्फिडेंस, एलिगेंस और ग्लैमर दिखाई दे रहा है। फैंस कमेंट सेक्शन में उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। 
 
webdunia
आकांक्षा शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में की थी। उन्होंने 2022 में कन्नड़ फिल्म 'त्रिविक्रम' से एक्टिंग डेब्यू किया। 
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

हंसिका मोटवानी-सोहेल कथूरिया का हुआ तलाक, बेस्टफ्रेंड के एक्स हसबैंड संग एक्ट्रेस ने रचाई थी शादी

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels