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पवन सिंह के बाद अक्षरा सिंह की लाइफ में हुई नए प्यार की एंट्री, बोलीं- बिना प्यार के अधूरी है जिंदगी

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Akshara Singh interview
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Sun, 03 May 2026 (13:32 IST) Updated Date: Sun, 03 May 2026 (13:33 IST)
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भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री और गायिका अक्षरा सिंह एक बार फिर से चर्चा में हैं। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपनी निजी जिंदगी, अपने पुराने संबंधों और करियर को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। एक समय था जब भोजपुरी इंडस्ट्री में 'पावर स्टार' पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बीच के प्यार के चर्चे हर जुबान पर हुआ करते थे। 
 
अक्षरा और पवन सिंह ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया और उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था। लेकिन अचानक पवन सिंह की शादी ज्योति सिंह से होने के बाद दोनों के रिश्ते में दरार आ गई थी और यह समय अक्षरा सिंह के लिए बेहद दर्दनाक था।
 
अक्षरा ने हाल ही में यूट्यूब चैनल 'जिंदाबाद' को दिए इंटरव्यू में पवन सिंह से जुड़े सवालों पर खुलकर बात की। जब उनसे पूछा गया कि क्या आज भी पवन सिंह और उनके नाम को जोड़ा जाता है तो उन्हें दुख होता है? इस पर अभिनेत्री ने बेबाकी से जवाब दिया कि उनके पास इन विवादों पर ध्यान देने का समय नहीं है। वह अपने काम पर पूरा फोकस रखती हैं और अपने मन को किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखती हैं।
 
इंटरव्यू के दौरान अक्षरा सिंह से पवन सिंह की अच्छाइयों के बारे में पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा कि जितना अच्छा उन्होंने किया, शायद उससे ज्यादा उन्होंने कुछ और ही किया। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे उस बुरे दौर और नेगेटिविटी को पूरी तरह से पीछे छोड़ चुकी हैं। अक्षरा ने कहा कि वे अब अपने अतीत को याद नहीं रखना चाहतीं।
 
अक्षरा सिंह से जब पवन सिंह के अभिनय के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वे बतौर सिंगर बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक एक्टर के रूप में वह दिनेश लाल यादव यानी 'निरहुआ' को इंडस्ट्री का सबसे बेहतरीन एक्टर मानती हैं। उनका मानना है कि निरहुआ हर किरदार में पूरी तरह फिट बैठते हैं और उनका अभिनय सबसे दमदार है।
 
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अक्षरा सिंह ने अपने जीवन में आए बदलावों के बारे में बात करते हुए कहा कि जब उनका दिल टूटा, तो उसके बाद उनके व्यक्तित्व में एक बड़ा बदलाव आया। पहले वह बहुत शांत रहा करती थीं और उन्हें इस बात की बहुत चिंता सताती थी कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन अब वह किसी भी बात से नहीं डरतीं। उन्होंने अपने डर पर काबू पा लिया है और अब वह अपनी जिंदगी को पूरी तरह से खुलकर जीती हैं। उनका मानना है कि जीवन में आगे बढ़ना ही सबसे महत्वपूर्ण कदम है।
 
अक्षरा सिंह ने किया नए रिश्ते का खुलासा
इंटरव्यू में अक्षरा सिंह ने एक बड़ी खुशखबरी भी दी और यह कंफर्म किया कि वे फिर से रिलेशनशिप में हैं। उन्होंने बताया कि वह एक शख्स को डेट कर रही हैं, हालांकि उन्होंने उस व्यक्ति की पहचान का खुलासा करने से साफ इनकार कर दिया। इसके पीछे का कारण बताते हुए अक्षरा ने कहा कि वह अपने रिश्ते को किसी की नजर नहीं लगने देना चाहतीं।
 
जब उनसे पूछा गया कि क्या वह प्यार में हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हां, मैं प्यार में हूं। लेकिन अभी कुछ समय दीजिए। पुराना जो हो गया वह अतीत है, और अब मैं वर्तमान में जी रही हूं। अक्षरा ने यह भी कहा कि बिना प्यार के कोई भी इंसान जीवित नहीं रह सकता। 
 
शादी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अभी उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वे अपने वर्तमान रिश्ते को वक्त देना चाहती हैं। अक्षरा का यह नया रूप उनके फैंस को काफी पसंद आ रहा है।

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