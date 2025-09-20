अक्षय कुमार-अरशद वारसी की 'जॉली एलएलबी 3' ने ओपनिंग डे पर किया इतना कलेक्शन, 'निशानची' से मिली कड़ी टक्कर

अक्षय कुमार और अरदश वारसी की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी हैं। इस फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स का मिलाजुला रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म में कॉमेडी के साथ-साथ एक गंभीर मुद्दे को उठाया गया है।

फिल्म के पहले दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है। ओपनिंग डे पर 'जॉली एलएलबी 3' ने उम्मीद से थोड़ा कम कलेक्शन किया है। तकरीब 80 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस फिल्म की शुरुआत धीमी रही है।

रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने ओपनिंग डे पर 12.50 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। फिल्म के पहले पार्ट ने ओपनिंग डे पर 3.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं दूसरे पार्ट ने पहले दिन 13.20 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था।

वीकेंड पर 'जॉली एलएलबी 3' के कलेक्शन में बढ़ोत्तरी की उम्मीद की जा रही है। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर 'जॉली एलएलबी 3' को ऐश्वर्या ठाकरे की डेब्यू फिल्म 'निशानची' से कड़ी टक्कर मिल रही है। दोनों ही फिल्में 19 सितंबर को रिलीज हुई है।

'जॉली एलएलबी 3' की कहानी किसानों के संघर्ष और उनके अधिकारों के अधिकारों पर आधारित है। फिल्म में अक्षय कुमार (जगदीश्वर मिश्रा) और अरशद वारसी (जगदीश त्यागी) कोर्टरूम में आमने-सामने नजर आ रहे हैं। वहीं सौरभ शुक्ला जज के किरदार में एक बार फिर दर्शकों का दिल जीत रहे हैं।

'जॉली एलएलबी 3' का निर्देशन सुभाष कपूर ने किया है। फिल्म में अक्षय कुमार, अरशद वारसी के साथ अन्नू कपूर, बोमन ईरानी अमृता राव, सीमा बिस्वास, संजय मिश्रा, गजराज राव, शरत सक्सेना, सौरभ सचदेव, शरद केलकर और राम कपूर भी हैं।