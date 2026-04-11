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'भूत बंगला' के प्रमोशन इवेंट में भीड़ हुई बेकाबू, अक्षय कुमार की एक झलक के लिए लोगों ने खतरे में डाली जान!

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Akshay Kumar Noida promotion
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Sat, 11 Apr 2026 (13:28 IST) Updated Date: Sat, 11 Apr 2026 (13:30 IST)
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बॉलीवुड के 'खिलाड़ी' अक्षय कुमार की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। अक्षय इन दिनों अपनी फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर सुर्खियों में हैं। इस फिल्म की रिलीज जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, मेकर्स ने प्रमोशन तेज कर दिया है। हाल ही में अक्षय कुमार 'भूत बंगला' का प्रमोशन करने नोएडा पहुंचे। 
 
ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी मॉल में अक्षय कुमार की लोकप्रियता साफ देखने को मिली। अपनी मच-अवेटेड फिल्म 'भूत बंगला' के प्रमोशन के लिए पहुंचे अक्षय कुमार, राजपाल यादव और वामिका गब्बी को देखने के लिए हजारों की संख्या में प्रशंसक उमड़ पड़े, जिससे मॉल में भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई।
 
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि अक्षय कुमार की एक झलक पाने के लिए फैंस किस कदर दीवाने थे। मॉल के हर फ्लोर पर तिल रखने की जगह नहीं थी। स्थिति तब और खतरनाक हो गई जब कुछ उत्साही प्रशंसक बेहतर व्यू पाने के लिए एस्केलेटर की रेलिंग और कांच के ऊंचे किनारों पर चढ़ गए। 
 
कई लोग एक-दूसरे को धक्का देते नजर आए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने के दावों के बावजूद, भीड़ ने बैरिकेड्स तोड़ दिए और सीधे स्टेज की ओर बढ़ने की कोशिश की। मॉल की सुरक्षा टीम को स्थिति संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। 
 
अक्षय कुमार के स्टेज पर आते ही शोर इतना बढ़ गया कि मॉल प्रबंधन को अनाउंसमेंट करने में भी कठिनाई हुई। हालांकि इसके बावजूद अक्षय कुमार ने अपनी सिग्नेचर स्टाइल में फैंस का अभिवादन किया और राजपाल यादव के साथ मिलकर लोगों का मनोरंजन किया।  
 
मॉल में हुई इस अफरा-तफरी के वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है। कई यूजर्स ने इसे 'पुष्पा 2' की स्क्रीनिंग के दौरान हैदराबाद में हुई दुर्घटना से जोड़ते हुए फिल्म मेकर्स और मॉल मैनेजमेंट को आड़े हाथों लिया है। लोगों का कहना है कि बंद जगहों पर सुपरस्टार्स के ऐसे इवेंट्स किसी बड़े हादसे को दावत दे सकते हैं। 
 
फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर बढ़ते क्रेज की सबसे बड़ी वजह अक्षय कुमार और दिग्गज निर्देशक प्रियदर्शन का दोबारा साथ आना है। फिल्म में अक्षय के साथ परेश रावल, राजपाल यादव, तब्बू और वामिका गब्बी जैसे सितारों की फौज है। 'भूत बंगला' 17 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। 

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वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Sat, 11 Apr 2026 (13:28 IST) Updated Date: Sat, 11 Apr 2026 (13:30 IST)

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