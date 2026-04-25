ऑनलाइन गेम में खेलते वक्त अक्षय कुमार की बेटी से मांगी थी न्यूड फोटो, साइबर पुलिस ने किया गिरफ्तार

अक्षय कुमार सिर्फ बॉलीवुड के सुपरस्टार ही नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार पिता के रूप में भी अपनी पहचान रखते हैं। वे हमेशा अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हैं। अक्षय दो बच्चों—आरव और नितारा के पिता हैं और अपने बच्चों को लाइमलाइट से दूर रखने के लिए जाने जाते हैं।

हाल ही में अक्षय कुमार की बेटी से जुड़ा एक मामला चर्चा में आया, जिसने हर माता-पिता को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह मामला आज की डिजिटल दुनिया में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है।

दरअसल, यह घटना उस समय की है जब नितारा एक ऑनलाइन गेम खेल रही थीं। ऐसे कई गेम्स होते हैं, जहां खिलाड़ी अनजान लोगों के साथ जुड़ते हैं। शुरुआत में बातचीत सामान्य थी, लेकिन धीरे-धीरे सामने वाले व्यक्ति ने निजी सवाल पूछने शुरू किए। इसके बाद उसने नितारा से न्यूड तस्वीरें भेजने की मांग कर दी।

यह घटना बेहद गंभीर थी, लेकिन नितारा ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत गेम बंद किया और अपनी मां को इस बारे में बताया। अक्षय कुमार ने खुद इस घटना का खुलासा एक साइबर अवेयरनेस कार्यक्रम के दौरान किया था, ताकि लोग इस तरह के खतरों के प्रति जागरूक हो सकें।

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए महाराष्ट्र साइबर ने जांच शुरू की। विभाग के अधिकारी यशस्वी यादव के अनुसार, यह एक साइबर शोषण का मामला था। जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। यशस्वी यादव ने आरडी नेशनल कॉलेज में आयोजित सत्र में बताया कि अक्षय कुमार अपनी बेटी के साथ हुई साइबर हैरासमेंट की शिकायत लेकर आए थे।

अक्षय कुमार हमेशा से अपने बच्चों की प्राइवेसी को प्राथमिकता देते आए हैं। उन्होंने कई सालों तक अपनी बेटी का चेहरा मीडिया से छुपाकर रखा। वे अपने बच्चों को सामान्य जीवन देने में विश्वास रखते हैं और उनके साथ समय बिताने को बेहद अहम मानते हैं।

अक्टूबर 2025 में अक्षय कुमार ने मुंबई में साइबर अवेयरनेस मंथ के उद्घाटन समारोह में यह घटना खुद शेयर की थी। उन्होंने कहा था कि नितारा गेम खेल रही थी, जिसमें किसी अजनबी ने उसकी लोकेशन, जेंडर जैसी निजी जानकारी पूछी और बाद में न्यूड फोटो मांगी। नितारा ने गेम बंद कर अपनी मां ट्विंकल खन्ना को बताया।

अक्षय ने इस मौके पर माता-पिता को चेतावनी दी थी कि बच्चों को ऐसे गेम, चैट और सोशल मीडिया साइट्स की निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि इससे ब्लैकमेलिंग और आत्महत्या जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं।