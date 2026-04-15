'भूत बंगला' की रिलीज से पहले अक्षय कुमार ने दी असरानी को भावुक श्रद्धांजलि, बोले- उस्ताद थे और हमेशा रहेंगे

जब से 'भूत बंगला' की घोषणा हुई है, तब से यह फिल्म दर्शकों के बीच उत्साह बनाए हुए है, और इसके ट्रेलर ने इसकी बहुप्रतीक्षित हॉरर-कॉमेडी दुनिया की झलक भी दिखाई है। ह्यूमर और डर का बेहतरीन मिश्रण लिए यह फिल्म एक शानदार पारिवारिक मनोरंजन का वादा करती है।

इसी बीच, अक्षय कुमार ने दिवंगत दिग्गज अभिनेता असरानी के साथ काम करने की यादों को ताजा करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और एक भावुक नोट साझा किया। ‘भूत बंगला’ की रिलीज से पहले, अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की और असरानी को याद करते हुए अपने साथ काम करने के अनुभव और उनसे सीखी गई बातों को लिखा।

उन्होंने लिखा, कभी-कभी एक तस्वीर सिर्फ यादों का टुकड़ा नहीं होती... बल्कि पूरी एक यात्रा को समेट लेती है। यह तस्वीर हमारी ‘भूत बंगला’ की शूटिंग के दौरान की है। असरानी जी के साथ मेरी दूसरी आखिरी फिल्म। हमने साथ में कुल 12 फिल्में कीं, और हर एक में मैंने उनसे कुछ नया सीखा।

अक्षय ने लिखा, हर बार ऐसा लगता था जैसे एक मास्टरक्लास हो। जब वो कॉमेडी करते थे तो सब कुछ बहुत आसान लगता था, लेकिन असल में यह एक कठिन कला है। असरानी जी उसके उस्ताद थे और हमेशा रहेंगे। ‘भूत बंगला’ कल रिलीज हो रही है... मेरे लिए यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक याद है... एक श्रद्धांजलि है... उस दिग्गज को सलाम है। असरानी जी, आप हमेशा याद आएंगे।

इसके अलावा, ‘भूत बंगला’ दिवंगत अभिनेता असरानी की आखिरी कुछ फिल्मों में से एक है, उनके 20 अक्टूबर को निधन से पहले। अक्षय कुमार और असरानी ने कई फिल्मों में साथ काम किया है, जिनमें हेरा फेरी, गरम मसाला, भागम भाग, भूल भुलैया, दे दना दन, खट्टा मीठा, वेलकम जैसी कई फिल्में शामिल हैं। अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग से असरानी ने कई कल्ट क्लासिक्स दिए और भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

बालाजी मोशन पिक्चर्स और केप ऑफ गुड फिल्म्स के सहयोग से बनी ‘भूत बंगला’ में अक्षय कुमार, वामिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू और राजपाल यादव मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी इस फिल्म का निर्माण अक्षय कुमार, शोभा कपूर और एकता आर कपूर ने किया है। ‘भूत बंगला’ के पेड प्रीव्यू 16 अप्रैल 2026 को रात 9 बजे से सिनेमाघरों में शुरू होंगे।