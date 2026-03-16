Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






सिक्स-पैक कल्चर पर अक्षय कुमार का बड़ा बयान, गलत तरीकों से दूर रहने की दी सलाह

Advertiesment
Akshay Kumar fitness advice
BY: WD Entertainment Desk
Publish Date: Mon, 16 Mar 2026 (13:33 IST) Updated Date: Mon, 16 Mar 2026 (13:34 IST)
google-news
इंडस्ट्री में बढ़ती सिक्स-पैक और परफेक्ट बॉडी की होड़ पर अक्षय कुमार ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के दौरान अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि कम समय में परफेक्ट बॉडी बनाने का दबाव कई बार लोगों को गलत तरीकों की ओर ले जाता है।
 
अक्षय कुमार ने कहा, जो आप स्क्रीन पर देखते हैं, उसमें बहुत कुछ बनाया जाता है। मैं सिर्फ वीएफएक्स की बात नहीं कर रहा हूं। कई बार लोग अपने शरीर में गलत चीजें भी डाल लेते हैं।
 
webdunia
अक्षय कुमार ने बताया कि वे किसी शॉर्टकट में विश्वास नहीं करते और फिट रहने के लिए हमेशा प्राकृतिक तरीके को सही मानते हैं। उन्होंने कहा, नेचुरल तरीका ही हमारा भारतीय तरीका है सिक्स-पैक बनाने का। सही तरह से काम करो, अच्छा खाना खाओ, घी खाओ, अच्छी जिंदगी जियो और खुश रहो — इससे भी सिक्स-पैक बनाए जा सकते हैं।
 
उन्होंने तेजी से बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करने के ट्रेंड पर भी चिंता जताई। अक्षय ने कहा, मैंने लोगों को चार-पांच महीने में सिक्स-पैक बनाते देखा है, लेकिन यह सही नहीं है।
 
बॉलीवुड में अक्षय कुमार को लंबे समय से फिटनेस रोल मॉडल माना जाता है। कई युवा कलाकार उनकी तरह फिट दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्षय का कहना है कि असली फिटनेस संतुलन और सही जीवनशैली से आती है, न कि किसी गलत या अत्यधिक तरीके से।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

ऑस्कर 2026 के मंच पर जेविर बार्डेम ने लगाया 'Free Palestine' का नारा, प्रियंका चोपड़ा ने दिया ऐसा रिएक्शन

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels