भूत, मस्ती और पागलपन का धमाका, अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' का मजेदार टीजर रिलीज

Bhoot Bangla Teaser
BY: WD Entertainment Desk
Publish Date: Thu, 12 Mar 2026 (12:30 IST) Updated Date: Thu, 12 Mar 2026 (12:36 IST)
बॉलीवुड की वो OG डायरेक्टर-एक्टर जोड़ी, प्रियदर्शन और अक्षय कुमार पूरे 14 साल के लंबे गैप के बाद फिल्म 'भूत बंगला' के साथ वापस आ रहे हैं। सालों से इस जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को ऐसी यादगार और बेहतरीन कॉमेडी फिल्में दी हैं, जिन्हें लोग आज भी बड़े चाव से देखते हैं। 
 
इसी विरासत की वजह से, 'भूत बंगला' 2026 की सबसे ज्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्मों में से एक बन गई है। बालाजी मोशन पिक्चर्स द्वारा पेश की गई 'भूत बंगला' ने उन फैंस के बीच पहले ही यादों का सैलाब ला दिया है, जो इस जोड़ी की कल्ट फिल्में देखकर बड़े हुए हैं। 
 
फिल्म के डरावने पोस्टर ने फैंस को पहले ही एक्साइटेड कर दिया था, और अब मेकर्स ने 'भूत बंगला' का बहुप्रतीक्षित टीज़र भी रिलीज़ कर दिया है। इसके साथ ही एक कास्ट पोस्टर भी सामने आया है जो इसकी डरावनी पर मज़ेदार दुनिया की पहली झलक दिखाता है। 
 
कॉमेडी, हंसी और जबरदस्त पंचलाइन्स से भरपूर यह टीज़र फिल्म की अनोखी हॉरर-कॉमेडी दुनिया का माहौल सेट कर देता है। हालांकि टीज़र ने फिलहाल हॉरर एलिमेंट्स को थोड़ा छुपा कर रखा है, लेकिन इसने आने वाले डरावने ड्रामे को लेकर उत्सुकता ज़रूर बढ़ा दी है, जो हंसी-मजाक के साथ एक "स्पोक्टैकुलर" एंटरटेनर होने का वादा करता है।
 
टीजर की शुरुआत काली, अंधेरी रात में दिख रहे डरावने बंगले की झलकियों से शुरू होती है, जहां आसपास कुछ अजीब सी परछाई है। असरानी की आवाज में एक डायलॉग है, 'वधूसुर आएगा।' अब हर किसी का यही सवाल है कि ये वधूसुर कौन है? और फिर अक्षय कुमार अपने जाने-पहचाने अंदाज में उस हवेली में एंट्री लेते हैं।
 
इसके बाद खूब सारी कॉमेडी के साथ कुछ डरावनी झलकियां भी हैं, जो डर पैदा करने में कम सफल और हंसाने में अधिक माहिर दिख रही है। टीजर में तब्बू और वामिका गब्बी की भी झलक देखने को मिली। एक और खास बात जो ध्यान खींचती है, वो है परेश रावल, असरानी और राजपाल यादव जैसे दिग्गज एक्टर्स की मौजूदगी। ये कलाकार तुरंत उस पुरानी यादों वाली चमक को वापस ले आते हैं, जो दर्शक अक्सर क्लासिक कॉमेडी फिल्मों से जोड़कर देखते हैं। 
 
टीज़र में उनकी छोटी सी झलक ही उन यादगार किरदारों की याद दिला देती है जो उन्होंने पहले निभाए हैं, और इससे फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई है। टीज़र में डरावनेपन की जो छोटी सी झलक दिखती है, वो ट्रेलर आने पर हॉरर एलिमेंट्स को और ज्यादा देखने की इच्छा जगा देती है। 

बॉलीवुड की अन्य लेटेस्ट खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें 
 
जानदार संगीत, दिलचस्प विज़ुअल्स, मज़ेदार पंचलाइन्स और अक्षय कुमार-प्रियदर्शन की फिल्मों के सिग्नेचर कॉमिक फ्लेवर के साथ, 'भूत बंगला' पुरानी यादों और नए मनोरंजन के एक बेहतरीन मिक्स का वादा करती है। अगर टीज़र को पैमाना माना जाए, तो हॉरर से भरपूर कॉमेडी का वो सुनहरा दौर शायद बड़े पर्दे पर शानदार वापसी कर रहा है।
 
बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड के एक डिवीजन, बालाजी मोशन पिक्चर्स ने केप ऑफ गुड फिल्म्स के साथ मिलकर 'भूत बंगला' पेश की है, जिसमें अक्षय कुमार, वामिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू और राजपाल यादव लीड रोल में हैं। इस फिल्म का डायरेक्शन प्रियदर्शन ने किया है। यह फिल्म 10 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।

