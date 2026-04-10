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अक्षय कुमार और राजपाल यादव की हिट जोड़ी फिर चर्चा में, भूत बंगला से गरम मसाला तक लिस्ट पर डालें नजर

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Akshay Kumar Rajpal Yadav comedy duo
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Fri, 10 Apr 2026 (16:28 IST) Updated Date: Fri, 10 Apr 2026 (16:30 IST)
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अक्षय कुमार और राजपाल यादव को दो सबसे महान अभिनेताओं में गिना जाता है, जिन्होंने कॉमेडी जॉनर में साथ मिलकर कई 'कल्ट क्लासिक' फ़िल्में दी हैं। उन्होंने कई ऐसी फ़िल्मों में काम किया है जो हिट रहीं, और जिनमें उनकी मज़ेदार शरारतें और हंसाने वाली बातचीत देखने को मिली। 
 
अक्षय और राजपाल जिस तरह वे अपने हाव-भाव, कॉमेडी डायलॉग डिलीवरी और बातचीत वाले ह्यूमर से लोगों को तब तक हंसाते हैं जब तक उनके जबड़े दुखने न लगें, उसने उन्हें कॉमेडी की दुनिया की सबसे बेहतरीन जोड़ी बना दिया है। फ़ैन्स उन्हें बहुत प्यार करते हैं—चाहे वे अकेले हों या साथ में—क्योंकि वे हर बार कुछ न कुछ जादू कर दिखाते हैं। 
 
अब जब हम उन्हें एक बार फिर, बेसब्री से इंतज़ार की जा रही फ़िल्म 'भूत बंगला' में देखने के लिए तैयार हैं, तो यहाँ अक्षय और राजपाल की कॉमेडी जॉनर में साथ की गई फ़िल्मों की लिस्ट दी गई है।
 
फिर हेरा फेरी
'फिर हेरा फेरी' कॉमेडी जॉनर की सबसे बड़ी हिट फ़िल्मों में से एक है, जिसमें अक्षय कुमार ने 'राजू' और राजपाल यादव ने 'पप्पू' का किरदार निभाया था। धोखेबाज़ी, फ़्रॉड और अफ़रा-तफ़री के इर्द-गिर्द बुनी गई इस फ़िल्म में उनकी ज़बरदस्त केमिस्ट्री और बातचीत देखने को मिली। उनकी बेहतरीन टाइमिंग और ह्यूमर ने दर्शकों को हंसते-हंसते लोटपोट कर दिया, जिससे यह कॉमेडी जॉनर में एक 'कल्ट फ़ेवरेट' फ़िल्म बन गई।
 
भूत बंगला
आने वाली फ़िल्म 'भूत बंगला' में अक्षय कुमार और राजपाल यादव की वह बहुप्रतीक्षित जोड़ी एक बार फिर साथ नज़र आएगी, जिसमें वे अपनी वही प्यारी कॉमेडी लेकर लौट रहे हैं—जो हमेशा अफ़रा-तफ़री, कन्फ़्यूज़न और मज़ेदार बातचीत से भरी होती है। फ़िल्म के ट्रेलर में उनकी ज़बरदस्त केमिस्ट्री और मज़ेदार पलों की झलक पहले ही देखने को मिल चुकी है, जिससे इस बेहतरीन जोड़ी को देखने का उत्साह और भी बढ़ गया है।
 
गरम मसाला
'गरम मसाला' एक ऐसी फ़िल्म थी जो पूरी तरह से अफ़रा-तफ़री और कन्फ़्यूज़न से भरी हुई थी; इसमें अक्षय कुमार ने 'मैक' और राजपाल यादव ने 'बब्बन' का किरदार निभाया था। इस पूरी आपाधापी के बीच, उनकी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग, कन्फ़्यूज़न वाले हाव-भाव और मज़ेदार प्रतिक्रियाएँ सबसे अलग और शानदार लगीं। उनके किरदारों को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला, जिससे यह फ़िल्म कॉमेडी जॉनर में एक यादगार मनोरंजन बन गई।
 
दे दना दन
'दे दना दन' कॉमेडी जॉनर की उन चुनिंदा फ़िल्मों में से एक है जिन्हें 'कल्ट क्लासिक' का दर्जा हासिल है; इसमें अक्षय कुमार ने 'नितिन बनकर' और राजपाल यादव ने 'दगडू' का किरदार निभाया था। अफ़रा-तफ़री और कन्फ़्यूज़न से भरी उनकी मज़ेदार परफ़ॉर्मेंस ने इस फ़िल्म में चार-चांद लगा दिए। उनकी कॉमिक टाइमिंग और अनोखे किरदारों ने इस पागलपन को और बढ़ा दिया।
 
भागम भाग
'भागम भाग' एक और ब्लॉकबस्टर कॉमेडी फ़िल्म है जिसमें अक्षय कुमार और राजपाल यादव मुख्य भूमिका में हैं। इस फ़िल्म में अक्षय ने 'बंटी' का किरदार निभाया है, जबकि राजपाल ने मज़ेदार 'गुलू' का रोल किया है। इस भाग-दौड़ भरी और तेज़ रफ़्तार वाली मनोरंजक फ़िल्म में उनकी ज़बरदस्त कॉमिक टाइमिंग सबसे ज़्यादा उभरकर सामने आई, जिसने दर्शकों को हँसते-हँसते लोटपोट कर दिया।
 
बालाजी टेलीफ़िल्म्स लिमिटेड की एक डिवीजन, बालाजी मोशन पिक्चर्स, 'केप ऑफ़ गुड फ़िल्म्स' के सहयोग से फ़िल्म 'भूत बंगला' प्रस्तुत कर रही है। इस फ़िल्म में अक्षय कुमार, वामिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू और राजपाल यादव जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में हैं। फ़िल्म का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है। 'भूत बंगला' के पेड प्रीव्यू 16 अप्रैल 2026 को रात 9 बजे से सिनेमाघरों में शुरू होंगे।

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वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Fri, 10 Apr 2026 (16:28 IST) Updated Date: Fri, 10 Apr 2026 (16:30 IST)

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