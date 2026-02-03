Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






गोलमाल 5 में विलेन बनेंगे अक्षय कुमार? अजय देवगन से टकराव की खबर ने मचाया हंगामा

Advertiesment
हमें फॉलो करें गोलमाल 5 में विलेन बनेंगे अक्षय कुमार? अजय देवगन से टकराव की खबर ने मचाया हंगामा

WD Entertainment Desk

, मंगलवार, 3 फ़रवरी 2026 (17:18 IST)
बॉलीवुड की सबसे हिट कॉमेडी फ्रेंचाइज़ी में गिनी जाने वाली गोलमाल एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह सिर्फ इसकी वापसी नहीं, बल्कि एक चौंकाने वाला कास्टिंग ट्विस्ट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोलमाल 5 में अक्षय कुमार की एंट्री होने जा रही है, वो भी हीरो नहीं, बल्कि अजय देवगन के सामने खड़े होने वाले मुख्य विलेन के रूप में। अगर यह कास्टिंग फाइनल होती है, तो यह न सिर्फ फ्रेंचाइज़ी की अब तक की सबसे बड़ी सरप्राइज़ एंट्री होगी, बल्कि दर्शकों को हंसी के साथ-साथ एक नया कॉमिक-विलेन एंगल भी देखने को मिलेगा।
 

गोलमाल फ्रेंचाइज़ी में नया ट्विस्ट

रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित गोलमाल सीरीज़ की शुरुआत साल 2006 में गोलमाल: फन अनलिमिटेड से हुई थी और तब से यह फ्रेंचाइज़ी स्लैपस्टिक ह्यूमर, मल्टी-स्टार कास्ट और हल्के-फुल्के एंटरटेनमेंट के लिए जानी जाती रही है। गोलमाल 5 में मेकर्स इस फॉर्मूले को एक कदम आगे ले जाते हुए फैंटेसी एलिमेंट्स और एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग विलेन ट्रैक जोड़ने की तैयारी में हैं, ताकि कहानी में नया फ्लेवर आ सके, बिना इसकी कॉमिक आत्मा को खोए।
 

विलेन के रूप में अक्षय कुमार!

अक्षय कुमार का नाम गोलमाल 5 से जुड़ना अपने आप में बड़ी खबर है। कॉमेडी जॉनर में हेरा फेरी, हाउसफुल और वेलकम जैसी सुपरहिट सीरीज़ देने वाले अक्षय अगर नेगेटिव रोल में नजर आते हैं, तो यह उनके फैंस के लिए भी एक नया अनुभव होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह रोल पारंपरिक गोलमाल स्टाइल के कॉमिक टकराव से अलग होगा और कहानी में एक दमदार विरोधी की भूमिका निभाएगा। यह अक्षय का लगातार दूसरा विलेन अवतार भी माना जा रहा है।
 

अजय देवगन और पुरानी टीम की वापसी

गोलमाल की जान रहे अजय देवगन एक बार फिर फिल्म को लीड करते नजर आएंगे। उनके साथ अरशद वारसी, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े और कुणाल खेमू की वापसी लगभग तय मानी जा रही है। इसके अलावा जॉनी लीवर, संजय मिश्रा, मुकेश तिवारी और अश्विनी कलसेकर जैसे अनुभवी कलाकार भी फिल्म के हास्य का स्तर बनाए रखेंगे। शरमन जोशी की संभावित वापसी की चर्चा है, हालांकि करीना कपूर खान की मौजूदगी को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है।
 

शूटिंग और रिलीज प्लान

गोलमाल 5 की शूटिंग फरवरी 2026 के अंत तक मुंबई के फिल्म सिटी में शुरू होने की संभावना है। फिल्म को 2027 की शुरुआत में सिनेमाघरों में रिलीज करने का टारगेट रखा गया है। खास बात यह है कि यह फिल्म गोलमाल फ्रेंचाइज़ी के 20 साल पूरे होने के मौके पर आ रही है और अक्षय कुमार-अजय देवगन की छठी साथ वाली फिल्म भी बन सकती है।
 
फिलहाल मेकर्स ने अक्षय कुमार की कास्टिंग पर आधिकारिक मुहर नहीं लगाई है, लेकिन अगर यह रिपोर्ट सही साबित होती है, तो गोलमाल 5 बॉक्स ऑफिस के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त धमाका करने वाली है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

15 साल तक दर्द सहती रहीं सेलिना जेटली? ग्लैमर के पीछे छुपी शादी की खौफनाक सच्चाई

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels