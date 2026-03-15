19 साल की उम्र में आलिया भट्ट ने शुरू किया था फिल्मी सफर, इतने करोड़ की हैं मालकिन

बॉलीवुड की 'गंगूबाई' यानी आलिया भट्ट 15 मार्च को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। 1993 में पैदा हुई आलिया ने महज 19 साल की उम्र में इंडस्ट्री में कदम रखा था और आज वे न केवल एक बेहतरीन अदाकारा हैं, बल्कि एक सफल बिजनेसवुमन और ग्लोबल आइकन भी बन चुकी हैं।

संघर्ष से शुरू हुआ फिल्मी सफर आलिया के करियर की शुरुआत भले ही बतौर लीड एक्ट्रेस 2012 में फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से हुई हो, लेकिन उन्होंने 1999 में फिल्म 'संघर्ष' में एक बाल कलाकार के रूप में अपनी पहली झलक दिखाई थी। पिछले 14 सालों में आलिया ने हाईवे, उड़ता पंजाब, राजी, गली बॉय और गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी फिल्मों के जरिए अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है।

हाल ही में उन्होंने अपनी फिल्म 'जिगरा' के लिए एक बार फिर फिल्मफेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड अपने नाम किया है। एक्टिंग के साथ-साथ आलिया एक विजनरी बिजनेसमैन भी हैं। उन्होंने अपना खुद का बच्चों के कपड़ों का ब्रांड 'एड-अ-मम्मा' (Ed-a-Mamma) शुरू किया, जिसे बाद में रिलायंस रिटेल के साथ एक बड़ी डील के तहत जोड़ा गया। इसके अलावा, उनकी प्रोडक्शन कंपनी 'इटर्नल सनशाइन प्रोडक्शंस' के बैनर तले वे 'डार्लिंग्स' और हालिया प्रोजेक्ट 'डोंट बी शाई' जैसे बेहतरीन कंटेंट प्रोड्यूस कर रही हैं।

करोड़ों की संपत्ति और लग्जरी लाइफस्टाइल आलिया भट्ट की नेटवर्थ करीब 550 करोड़ रुपये के पार पहुँच चुकी है। उनके निवेश और संपत्तियों की बात करें तो बांद्रा के पाली हिल और जुहू में करोड़ों के घर हैं। उनके पाली हिल स्थित अपार्टमेंट की कीमत करीब 32 करोड़ रुपये बताई जाती है।

आलिया के गैराज में Range Rover Vogue, Audi A6, BMW 7 Series जैसी महंगी गाड़ियां शामिल हैं। आलिया कोका कोला, गार्नियर, और मेक माय ट्रिप जैसे बड़े ब्रांड्स से सालाना करोड़ों की कमाई करती हैं।

साल 2026 आलिया के लिए बेहद खास होने वाला है। YRF स्पाई यूनिवर्स की पहली महिला लीड फिल्म 'अल्फा' सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। इसमें वे जबरदस्त एक्शन अवतार में नजर आएंगी। इसके अलावा, संजय लीला भंसाली की मेगा फिल्म 'लव एंड वॉर' में वे रणबीर कपूर और विक्की कौशल के साथ मुख्य भूमिका में दिखेंगी।