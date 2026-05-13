Hanuman Chalisa

Cannes के रेड कार्पेट पर आलिया भट्ट का 'पीच' जादू, बॉडी-हगिंग स्ट्रैपलेस गाउन में बिखेरा हुस्न का जलवा

Advertiesment
Alia Bhatt Cannes 2026
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Wed, 13 May 2026 (11:22 IST) Updated Date: Wed, 13 May 2026 (11:25 IST)
google-news
कान फिल्म फेस्टिवल का मंच एक बार फिर बॉलीवुड की 'गंगूबाई' यानी आलिया भट्ट के नाम रहा। कान की ओपनिंग सेरेमनी में आलिया ने जैसे ही कदम रखा, पूरी दुनिया की नजरें उन पर टिक गईं। लोरियल पेरिस की ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में आलिया का यह दूसरा साल है और उन्होंने अपने स्टाइल से साबित कर दिया कि वह वैश्विक फैशन आइकन क्यों हैं।
 
webdunia
आलिया भट्ट ने मुख्य रेड कार्पेट इवेंट के लिए तमारा राल्फ का कस्टम मेड पीच कलर्ड गाउन चुना। यह एक बॉडी-हगिंग स्ट्रैपलेस गाउन था, जिसमें स्वीटहार्ट नेकलाइन और सेंटर में बना प्लंजिंग इल्यूजन इसे मॉडर्न और बोल्ड लुक दे रहा था।
 
webdunia
इस गाउन की सबसे बड़ी खासियत इसके साथ जुड़े शिफॉन ड्रेप्स थे। जब आलिया रेड कार्पेट पर चलीं, तो इन ड्रेप्स ने एक 'दुपट्टे' जैसा सिनेमाई इफेक्ट पैदा किया, जिसने भारतीय संस्कृति की हल्की सी झलक और वैश्विक फैशन का बेजोड़ संगम पेश किया। 
 
webdunia
गाउन का पेस्टल पीच कलर आलिया के पूरे लुक को एक 'ड्रीमी' और रोमांटिक वाइब दे रहा है। आलिया के इस लुक में जान फूंकने का काम उनकी ज्वेलरी ने किया। उन्होंने एक बेहद खास कोरल और डायमंड नेकलेस पहना है। जिसमें दुर्लभ पिंक कोरल रत्नों का इस्तेमाल किया गया है। नेकलेस के बीच में एक बड़ा ड्रॉप पेंडेंट है, जो गाउन की नेकलाइन को बखूबी निखार रहा है। 
 
webdunia
आलिया के मेकअप की बात करें तो मशहूर स्टाइलिस्ट रिया कपूर ने उनके लिए 'सॉफ्ट ग्लैम' लुक चुना। पीच-पिंक टोन और न्यूड ग्लॉसी लिप्स के साथ आलिया बेहद फ्रेश और एलिगेंट नजर आईं।

ALSO READ: बॉलीवुड में एंट्री से पहले इन हॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकी थीं सनी लियोनी
 
webdunia
तस्वीरों में आलिया एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। फैंस को आलिया का यह लुक काफी पसंद आ रहा है। 
 
webdunia
पिछले साल आलिया ने 'श्यापारेली' (Schiaparelli) के गाउन में अपना कान्स डेब्यू किया था। 2026 में उनकी वापसी और भी प्रभावशाली रही है। रिया कपूर की स्टाइलिंग ने यह सुनिश्चित किया कि आलिया का लुक न केवल ट्रेंडी हो बल्कि उसमें एक कलात्मक गहराई भी हो।
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

बॉलीवुड में एंट्री से पहले इन हॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकी थीं सनी लियोनी

सम्बंधित जानकारी