आलिया भट्ट ने 250 करोड़ के घर में सेलिब्रेट किया पहला क्रिसमस, बेटी राहा की भी दिखाई झलक

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025 (11:38 IST)
क्रिसमस के मौके पर पूरे देश में जश्न का माहौल रहा। सेलेब्स ने भी अपने परिवार संग क्रिसमस सेलिब्रेट किया और तस्वीरें भी फैंस संग शेयर की। आलिया भट्ट ने भी परिवार संग अपने 250 करोड़ के बंगले में पहला क्रिसमस मनाया। एक्ट्रेस ने मायके और ससुरालवालों के साथ अपने नए घर से कुछ अनदेखी तस्वीरें भी शेयर की हैं।
 
इन तस्वीरों में आलिया के साथ उनके पति रणबीर कपूर, सास नीतू कपूर, रिद्धिमा कपूर, समारा साहनी के अलावा उनीक मां सोनी राजदान और बहन शाहीन भट्ट भी नजर आ रही हैं। इसके साथ ही राहा भी दिखाई दे रही हैं। हालांकि राहा का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। 
 
इस खास मौके पर आलिया रेड कलर की साड़ी को बेहद मॉडर्न स्टाइल में पहने दिख रही हैं। उन्होंने साड़ी के साथ ब्लाउज कैरी नहीं किया है। उन्होंने साड़ी के पल्लू को गले में चारों तरफ स्कॉर्फ जैसे स्टाइल में कैरी किया है। साथ ही कानों में हार्ट शेप्ड छोटे-छोटे इयररिंग्स कैरी किए हैं। 
  
इन तस्वीरों के साथ आलिया ने कैप्शन में लिखा, 'प्यार में लिपटा हुआ, क्रिसमस 2025' फैंस और सेलेब्स आलिया के इस क्रिसमस सेलिब्रेशन की तस्वीरों पर जमकर कमेंट कर रहे हैं। 
 
वर्क फ्रंट की बात करें तो आलिया भट्ट जल्द ही भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' में विक्की कौशल और रणबीर कपूर संग दिखेंगे। इसके अलावा वह फिल्म 'अल्फा' में भी नजर आएंगी। 
 

