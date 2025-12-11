Dharma Sangrah

70 साल पुरानी ड्रेस में आलिया भट्ट ने बिखेरा हुस्न का जलवा, देखिए तस्वीरें

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 11 दिसंबर 2025 (15:41 IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट अपने ग्लैमरस अंदाज के लिए मशहूर है। वह अक्सर रेड कार्पेट इवेंट्स में अपने लुक्स से हर किसी का ध्यान खींच लेती हैं। आलिया ने इस बार 70 साल पुरानी ड्रेस में अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है। 
 
webdunia
आलिया ने यह ड्रेस सऊदी अरब के जेद्दा में हुए रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पहनी थीं। आलिया की लैस से बनी यह ड्रेस 1955 की Pierre Balmain की विंटेज कलेक्शन की है। 
 
webdunia
इस ब्लैक कलर की ड्रेस में आलिया भट्ट बेहद खूबसूरत लग रही हैं। ड्रेस का टॉप पोर्शन का बॉडी हगिंग डिजाइन आलिया के फिगर को हाइलाइट करता नजर आ रहा है। 
 
webdunia
आलिया भट्ट ने ग्लॉसी मेकअप और कर्ली हेयरस्टाइल के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। साथ ही उन्होंने गले में डायमंड चोकर नेकपीस कैरी किया है। 
 
webdunia
इसके अलावा एक्ट्रेस ने आंखों पर ब्लैक सनग्लासेस लगाया हुआ है। साथ ही पैरों में ब्लैक पंप्स हील्स उनके लुक को स्लीक और मॉडर्न बना रहे हैं। 
 
webdunia
तस्वीरों में आलिया एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। आलिया का यह ग्लैमरस अंदाज फैस को काफी पसंद आ रहा है। 
 

