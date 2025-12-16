Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ब्लैक गाउन में आलिया भट्ट का सुपर हॉट लुक, सिजलिंग अदाओं से मचाया तहलका

Advertiesment
हमें फॉलो करें Alia Bhatt hot photos

WD Entertainment Desk

, मंगलवार, 16 दिसंबर 2025 (16:10 IST)
आलिया भट्ट बॉलीवुड की सबसे फैशनेबल एक्ट्रेस में से एक है। वह किसी भी इवेंट में अपने आउटफिट और स्टाइल से लाइमलाइट लूट लेती हैं। 
 
webdunia
हाल ही में फिल्मफेयर ओटीटी अवॉर्ड्स समारोह में आलिया भट्ट ने स्टाइलिश ब्लैक कलर गाउन पहन सभी का दिल जीत लिया है। आलिया ने अपनी कुछ तस्वीरें भी शेयर की है। 
 
webdunia
आलिया भट्ट ब्लैक कलर के मोनोक्राम गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही हैं। ये गाउन रिया ने उनके लिए Herve Leger की 1993 विंटेज ड्रेस को पिक किया।
 
webdunia
आलिया के इस फ्लोर लेंथ ब्लैक बॉडीकॉन गाउन का लुक काफी क्लासिक लग रहा है। गाउन की स्वीटहार्ट नेकलाइन एक्ट्रेस के लुक में बोल्डनेस का तड़का लगा रही है। 
 
webdunia
आलिया ने ग्लॉसी मेकअप और बालों का स्टाइलिश बन बनाकर अपना लुक कम्प्लीट किया है। साथ ही गले में डायमंड चोकर नेकलेस कैरी किया है। 
 
webdunia
तस्वीरों में आलिया एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देती दिख रही हैं। फैंस एक्ट्रेस की तस्वीरों पर जमकर कमेंट कर रहे हैं।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

सलमान खान के फैंस को Being Human दे रहा खास मौका, अपने फेवरेट सुपरस्टार से कर सकेंगे मुलाकात

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels