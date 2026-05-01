आलिया भट्ट से लेकर राधिका मदान तक, इन अभिनेत्रियों ने पर्दे पर निभाए बेबाक और साहसी किरदार

Publish Date: Fri, 01 May 2026 (11:23 IST)
Updated Date: Fri, 01 May 2026 (11:29 IST)
वे दिन गए जब फिल्मों में अबला नारी को गुंडों से बचाने हीरो का इंतज़ार करना पड़ता था। पिछले कुछ वर्षों में, भारतीय सिनेमा ने कई शीरोज को निडर और बिंदास स्टाइल में अपनी लड़ाई लड़ते हुए देखा है। बंदूक चलाने से लेकर मुक्का मारने तक, हमारी महिलाएं यह सब कर सकती हैं।
महिला प्रतिनिधित्व की कहानियों में बदलाव को दर्शाते हुए, अभिनेत्रियां ऐसे पावरफुल किरदार निभा रही हैं जो समाज की सशक्त महिलाओं को प्रतिबिंबित करते हैं। यहां ऐसी ही महिला कलाकारों द्वारा किए गए कुछ सबसे प्रभावशाली प्रदर्शनों पर एक नजर डालते है:
आलिया भट्ट
ग्लैमरस छवि से हटकर, आलिया भट्ट ने उड़ता पंजाब में ग्रामीण, माइग्रेंट लड़की के रूप में एक बेहतरीन परफॉरमेंस किया। स्थितियों के अत्याचारों से ऊपर उठते हुए, आलिया का किरदार एक दिहाड़ी मजदूर से लेकर ड्रग तस्कर और उससे भी आगे तक की जंग में जमकर अपनी लड़ाई लड़कर महिलाओं की असली ताकत का प्रदर्शन करती है।
अनुष्का शर्मा
अपनी पिछली फिल्मों में चुलबुली, खुशमिज़ाज लड़की का किरदार निभाने के बाद, अनुष्का शर्मा ने अपने पहले प्रोडक्शन NH10 में धमाके के साथ इस परंपरा को तोड़ दिया। जेंडर स्टीरियोटाइप्स को चुनौती देते हुए, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई की पृष्ठभूमि पर आधारित अनुष्का शर्मा के रॉ और पावर-पैक एक्शन दृश्यों ने दर्शकों से उनके परफ़ॉर्मेंस के लिए प्रशंसा और प्यार अर्जित किया।
रानी मुखर्जी
मर्दानी में रानी मुखर्जी की शिवानी शिवाजी रॉय ने पुरुष-प्रधान पुलिस स्पेक्ट्रम की अव्यवस्था को तोड़ दिया। उसके निडर और सशक्त अन्दाज़ के साथ देह व्यापार के रैकेट पर उसकी जीत दर्शाती कहानी को सबने प्यार दिया। एंग्री यंग वुमन व्यक्तित्व को प्रदर्शित करते हुए, रानी मुखर्जी की मर्दानी महिलाओं के लिए अपनी खुद की शीरो बनने का एक मजबूत संदेश थी।
दीपिका पादुकोण
राम-लीला ने दीपिका पादुकोण को बिल्कुल नए अवतार में प्रस्तुत किया। अपने आचरण में बिंदास और बेबाक़ होने के कारण, लीला पूरी तरह से एक स्ट्रीट-स्मार्ट लड़की थी, जिसने अपनी लड़ाई सिर ऊंचा करके लड़ी। जुनून भरे रवैये को प्रदर्शित करते हुए, दीपिका ने समकालीन समाज की मॉडर्न, स्वतंत्र महिलाओं की प्रतिध्वनि के साथ, अत्यंत स्वैग के साथ वह सब कुछ किया जो उनके चरित्र की मांग थी।
राधिका मदान
अपने करियर की शुरुआत से ही अपरंपरागत भूमिकाएं चुनते हुए, राधिका मदान ने हाल के दिनों में कुछ सबसे बेबाक महिला किरदारों को चित्रित किया है। विशेष रूप से सास बहू और फ्लेमिंगो में, शांता के रूप में राधिका ने जुनून और हार्ड-कोर एक्शन के साथ-साथ एक नेचुरल स्वैग प्रस्तुत किया। जीवन को रानी जैसे जीने वाली, राधिका ने वास्तव में एक बिंदास किरदार निभाने के लिए जेंडर स्टीरियोटाइप को चुनौती दी।
About Writer
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें