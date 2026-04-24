राहा के भविष्य को लेकर आलिया भट्ट का बड़ा खुलासा, बताया बेटी को क्या बनाना चाहती हैं?

Publish Date: Fri, 24 Apr 2026 (12:32 IST)
Updated Date: Fri, 24 Apr 2026 (12:34 IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों को लेकर चर्चा में हैं। जहां एक तरफ उनकी आने वाली फिल्में 'अल्फा' और 'लव एंड वॉर' को लेकर फैंस उत्साहित हैं, वहीं दूसरी तरफ अपनी बेटी राहा कपूर के भविष्य को लेकर आलिया ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने सबको चौंका दिया है।
आमतौर पर स्टार किड्स से एक्टिंग में आने की उम्मीद की जाती है, लेकिन आलिया भट्ट ने हाल ही में बताया कि वह अपनी बेटी राहा को कौनसे करियर फील्ड में देखना पसंद करेंगी। आलिया नहीं चाहती कि उनकी बेटी एक्ट्रेस या फिल्ममेकर बनें।
फेमिना को दिए इंटरव्यू में आलिया भट्ट ने अपनी 3 साल की बेटी राहा के करियर को लेकर खुलकर बात की। आलिया ने बताया कि वह राहा को एक एथलीट के रूप में देखना पसंद करेंगी। इसके पीछे उन्होंने राहा के स्वभाव और टीम वर्क के प्रति अपने लगाव को वजह बताया।
आलिया ने कहा, राहा अभी बहुत छोटी है, लेकिन वह बहुत प्रतिस्पर्धी और एथलेटिक है। वह पूरे समय घर में किसी मधुमक्खी की तरह फुदकती रहती है। मुझे लगता है कि अगर मैं एक्टर नहीं होती, तो मैं किसी टीम स्पोर्ट्स का हिस्सा होती। मुझे टीम वर्क में बहुत मजा आता है और मैं चाहती हूँ कि राहा भी उस टीम भावना और खेल के अनुशासन को सीखे।
आलिया ने साफ किया कि मां बनने के बाद उनकी महत्वाकांक्षा कम नहीं हुई है, बल्कि उनके काम करने के तरीके में बदलाव आया है। अब वह 'क्वांटिटी' के बजाय 'क्वालिटी' पर ध्यान दे रही हैं। रणबीर कपूर और आलिया अपनी बेटी के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए अपने शूट शेड्यूल्स को काफी सोच-समझकर प्लान करते हैं।
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