अल्लू अर्जुन के बेटे अयान को वेंकटेश अय्यर से मिला खास गिफ्ट, एक्टर ने जताया RCB क्रिकेटर का आभार

Publish Date: Mon, 25 May 2026 (12:54 IST)
Updated Date: Mon, 25 May 2026 (12:56 IST)
RCB स्टार और भारतीय क्रिकेटर वेंकटेश अय्यर, जो कि आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन के बड़े फैन हैं, ने एक्टर के घर जाकर उनसे एक खास मुलाकात की। उन्होंने इस खिलाड़ी (वेंकटेश अय्यर) को अपनी शुभकामनाएं दीं, साथ ही अल्लू अर्जुन के बेटे अयान को अपने स्पेशल ऑटोग्राफ वाली एक आरसीबी जर्सी गिफ्ट की।
यह मुलाकात भारतीय सिनेमा और क्रिकेट की दुनिया के बीच के आपसी सम्मान और जुड़ाव को बेहद खूबसूरती से दिखाती है। लीडिंग एक्टर ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए क्रिकेटर वेंकटेश अय्यर से मिलकर मिली अपनी खुशी के बारे में एक दिल छू लेने वाला मैसेज लिखा।
अल्लू अर्जुन ने वेंकटेश अय्यर को उनके आने वाले मैचों और करियर के लिए अपनी दिली शुभकामनाएं भी दीं। यह पोस्ट इस समय सोशल मीडिया पर काफी तेज़ी से वायरल हो रही है।
अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यह अपडेट शेयर करते हुए अल्लू अर्जुन ने लिखा, आज प्रतिभाशाली युवा भारतीय क्रिकेटर वेंकटेश अय्यर गारू से मिलकर बहुत खुशी हुई। #AlluAyaan को स्पेशल साइन की हुई जर्सी गिफ्ट करने के लिए उनका खास शुक्रिया। आपके आने वाले भविष्य और करियर के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हार्दिक सम्मान।
वर्क फ्रंट की बात करें, तो अल्लू अर्जुन इस समय एटली के डायरेक्शन में बन रही फैंटेसी एक्शन फिल्म 'राका' में बिज़ी हैं। डायरेक्टर एटली के साथ उनकी इस आने वाली फिल्म से अल्लू अर्जुन का पहला लुक 8 अप्रैल को एक्टर के जन्मदिन के मौके पर रिवील किया गया था। उनके बाल्ड लुक, आंखों में लगे काजल, कैमरे में उनकी तीखी नज़र और गले में जानवरों के नाखूनों की माला ने इंटरनेट पर हर किसी को हैरान कर दिया था।
सन पिक्चर्स द्वारा प्रोड्यूस की जा रही यह फिल्म अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिल्म में दीपिका पादुकोण लीड फीमेल रोल निभा रही हैं। अल्लू अर्जुन को आखिरी बार सुपरहिट फिल्म 'पुष्पा 2: द रूल' में देखा गया था।
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