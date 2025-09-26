Navratri

इस हॉलीवुड स्टार संग वन-नाइट स्टैंड करने के लिए तैयार हैं अमीषा पटेल, बोलीं- सभी उसूल ताक पर रख दूंगी...

शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025 (13:08 IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। अमीषा भले ही 50 साल की उम्र में कुंआरी हो, लेकिन उनका नाम कई एक्टर्स संग जुड़ चुका है। हाल ही में एक पॉडकास्ट में अमीषा ने प्यार, क्रश और यहां तक वन नाइट स्टैंड को लेकर बात की है। 
 
रणवीर अल्लाहबादिया के पॉडकास्ट में अमीषा पटेल ने बताया कि वह एक एक्टर के साथ वन नाइट स्टैंड कर सकती हैं और उसके लिए अपने सारे प्रिंसिपल को साइड में कर सकती हैं। दरअसल, जब अमीषा से उनके सेलिब्रिटी क्रश के बारे में पूछा गया तो एक्ट्रेस ने तुरंत हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज का नाम लिया। 
 
अमीषा पटेल ने कहा, 'मुझे टॉम क्रूज पर क्रश है। अगर आप उनके साथ पॉडकास्ट करें तो प्लीज मुझे जरूर बुलाना। मुझे बचपन से ही टॉम क्रूज पसंद हैं। मेरे पेंसिल बॉक्स में, मेरी फाइलों में उनकी तस्वीर रहती थी, और मेरे कमरे में सिर्फ टॉम क्रूज का ही पोस्टर होता था। 
 
एक्ट्रेस ने कहा, वह हमेशा से मेरे क्रश रहे हैं। मैं हमेशा मजाक में कहती हूं कि वह इकलौते ऐसे इंसान हैं जिनके लिए मैं अपने उसूलों को ताक पर रख सकती हूं। मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूं। अगर आप मुझसे पूछें कि क्या मैं उनके साथ वन-नाइट स्टैंड कर सकती हूं, तो हां, मैं कर सकती हूं।
 
यह पहली बार नहीं है जब अमीषा ने टॉम क्रूज की तारीफ की हो। कुछ साल पहले एक रेड कार्पेट इवेंट में, जब उनसे पूछा गया कि वह किस एक्टर के साथ काम करना चाहेंगी, तो अमीषा ने मजाकिया लहजे में कहा था कि वह किसी भी ऐसे एक्टर को चुनेंगी जिसने टॉप गन स्टार के साथ काम किया हो। उन्होंने यहां तक कहा था कि अगर उन्हें मौका मिलता, तो वह टॉम क्रूज से शादी कर लेतीं।

