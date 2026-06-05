Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






टीवी से OTT तक छाए अमित साध, बर्थडे पर देखें उनकी टॉप 5 परफॉर्मेंस

Advertiesment
Amit Sadh birthday
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Fri, 05 Jun 2026 (11:52 IST) Updated Date: Fri, 05 Jun 2026 (11:56 IST)
google-news
बॉलीवुड एक्टर अमित साध 5 जून को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अमित ने कड़े संघर्ष के बाद मनोरंजन जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अमित साध ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के तीन सबसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स टेलीविजन, फिल्म्स और ओटीटी पर अपनी एक मजबूत पकड़ बनाई है। 
 
अमित साध ने साल दर साल अपनी एक्टिंग के बलबूते उन्नति का भी स्वाद चखा है। बहुत कम एक्टर्स हैं जिन्होंने टीवी और फिल्म्स दोनों में सफलता का मज़ा उठाया है। उनमें से एक हैं अवरोध एक्टर अमित साध। एक्टर के बर्थडे के अवसर पर उनके फैंस उन्हें जमकर सोशल मीडिया पर बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। 

ALSO READ: 'गुड बॉय' इमेज से बाहर निकलना चाहते हैं रितिक रोशन, सोशल मीडिया पर मांगा 'ग्रे शेड' रोल
 
ऑडियंस का एक्टर अमित के लिए प्यार यह दर्शाता है कि वह क्यों आज सफलता के शिखर पर हैं और आगे भी अपनी मेहनत से हर ऊंचे से ऊंचे शिखर पर पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वैसे तो ऑपरेशन परिंदे एक्टर ने हर शो और फ़िल्म में उत्तम अभिनय दर्शकों के सामने पेश किया है। परंतु आज उनके जन्मदिन के अवसर पर आइए देखते हैं उनकी 5 जबरदस्त परफॉरमेंस जो हैं उनके करियर की अब तक कि सबसे श्रेष्ठ अदाकारी का अंजाम है।
 
webdunia

ब्रीद: इनटू द शैडोज

ब्रीद के दूसरे इंस्टॉलमेंट होने के नाते इस शो का कद स्टोरीटेलिंग, कैरेक्टर्स और उनके सामने आने वाली चुनौती के कारण बढ़ गया था। एक्टर अमित साध ने कबीर सावंत की भूमिका बड़े लाजवाब अंदाज़ में स्क्रीन पर बयान की। वही उन्होंने अभिषेक बच्चन एक और बेहतरीन एक्टर के साथ पहली बार स्क्रीन स्पेस भी शेयर किया। अमित ने वाकई में अपने फैंस को इस किरदार से खूब एंटरटेन किया और पूरे शो के दौरान अपने जज्बातों के साथ बांधे रखा।
 
webdunia

काई पो चे

2013 में रिलीज यह कल्ट फिल्म ने न सिर्फ अमित को लाइमलाइट में उतार अपितु ओमकार शास्त्री के किरदार से लोगों का ध्यान अमित की ओर एक प्रतिभावान परफ़ॉर्मर के नाते पहुंचा। ओमकार बन अमित फ़िल्म में दोस्ती और पॉलिटिक्स के बीच अपना संतुलन बनाए रखने की जद्दोजहद करते नज़र आते हैं।
 
webdunia

ब्रीद

भारतीय थ्रिलर्स की बात करें तो यह शो टॉप शोज की श्रेणी में आता है। यह शो अमेज़न प्राइम वीडियो द्वारा प्रसारित दूसरा शो था। एक्टर ने इस क्राइम ड्रामा में सीनियर इंस्पेक्टर कबीर सावंत का पात्र निभाया। एक्टर आर माधवन के किरदार डैनी के खिलाफ एक्टर ने अपने किरदार को पूर्ण साहस और दृढ़ता से निभाया।
 
webdunia

अवरोध- द सीज विदिन

इस शो में अमित ने पैरा एसएफ के टीम लीडर मेजर विदीप सिंह का रोल प्ले किया है। यह अमित के कई चुनौतीपूर्ण किरदारों में से एक है। रोल के लिए प्रबल तैयारी और ट्रेनिंग की वजह से अमित ने इस किरदार में चार चांद लगा दिए। और इस शो में एक बार फिर उनके फैंस उन्हें यूनिफार्म में देखकर खूब हर्षित भी हुए।
 
webdunia

जीत की जिद्द

अमित साध इस शो में यूनिफार्म पहन इससे ज़्यादा कभी भी हैंडसम नहीं लगे। अमित ने एक बार फिर इस शो में जवान मेजर डीप सिंह स्पेशल फोर्सेज ऑफिसर की भूमिका अदा की, जिसमें कारगिल युद्ध के दौरान उन्हें लकवा मार जाता है लेकिन अपने दृढ़ संकल्प के कारण वह पुनः स्वस्थ हो जाते हैं। इस शो में अमित की परफॉरमेंस की प्रशंसा उनके फैंस आज भी करते हैं।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

'गुड बॉय' इमेज से बाहर निकलना चाहते हैं रितिक रोशन, सोशल मीडिया पर मांगा 'ग्रे शेड' रोल

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels