टीवी से OTT तक छाए अमित साध, बर्थडे पर देखें उनकी टॉप 5 परफॉर्मेंस

बॉलीवुड एक्टर अमित साध 5 जून को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अमित ने कड़े संघर्ष के बाद मनोरंजन जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अमित साध ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के तीन सबसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स टेलीविजन, फिल्म्स और ओटीटी पर अपनी एक मजबूत पकड़ बनाई है।

अमित साध ने साल दर साल अपनी एक्टिंग के बलबूते उन्नति का भी स्वाद चखा है। बहुत कम एक्टर्स हैं जिन्होंने टीवी और फिल्म्स दोनों में सफलता का मज़ा उठाया है। उनमें से एक हैं अवरोध एक्टर अमित साध। एक्टर के बर्थडे के अवसर पर उनके फैंस उन्हें जमकर सोशल मीडिया पर बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं।

ऑडियंस का एक्टर अमित के लिए प्यार यह दर्शाता है कि वह क्यों आज सफलता के शिखर पर हैं और आगे भी अपनी मेहनत से हर ऊंचे से ऊंचे शिखर पर पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वैसे तो ऑपरेशन परिंदे एक्टर ने हर शो और फ़िल्म में उत्तम अभिनय दर्शकों के सामने पेश किया है। परंतु आज उनके जन्मदिन के अवसर पर आइए देखते हैं उनकी 5 जबरदस्त परफॉरमेंस जो हैं उनके करियर की अब तक कि सबसे श्रेष्ठ अदाकारी का अंजाम है।

ब्रीद: इनटू द शैडोज ब्रीद के दूसरे इंस्टॉलमेंट होने के नाते इस शो का कद स्टोरीटेलिंग, कैरेक्टर्स और उनके सामने आने वाली चुनौती के कारण बढ़ गया था। एक्टर अमित साध ने कबीर सावंत की भूमिका बड़े लाजवाब अंदाज़ में स्क्रीन पर बयान की। वही उन्होंने अभिषेक बच्चन एक और बेहतरीन एक्टर के साथ पहली बार स्क्रीन स्पेस भी शेयर किया। अमित ने वाकई में अपने फैंस को इस किरदार से खूब एंटरटेन किया और पूरे शो के दौरान अपने जज्बातों के साथ बांधे रखा।

काई पो चे 2013 में रिलीज यह कल्ट फिल्म ने न सिर्फ अमित को लाइमलाइट में उतार अपितु ओमकार शास्त्री के किरदार से लोगों का ध्यान अमित की ओर एक प्रतिभावान परफ़ॉर्मर के नाते पहुंचा। ओमकार बन अमित फ़िल्म में दोस्ती और पॉलिटिक्स के बीच अपना संतुलन बनाए रखने की जद्दोजहद करते नज़र आते हैं।

ब्रीद भारतीय थ्रिलर्स की बात करें तो यह शो टॉप शोज की श्रेणी में आता है। यह शो अमेज़न प्राइम वीडियो द्वारा प्रसारित दूसरा शो था। एक्टर ने इस क्राइम ड्रामा में सीनियर इंस्पेक्टर कबीर सावंत का पात्र निभाया। एक्टर आर माधवन के किरदार डैनी के खिलाफ एक्टर ने अपने किरदार को पूर्ण साहस और दृढ़ता से निभाया।

अवरोध- द सीज विदिन इस शो में अमित ने पैरा एसएफ के टीम लीडर मेजर विदीप सिंह का रोल प्ले किया है। यह अमित के कई चुनौतीपूर्ण किरदारों में से एक है। रोल के लिए प्रबल तैयारी और ट्रेनिंग की वजह से अमित ने इस किरदार में चार चांद लगा दिए। और इस शो में एक बार फिर उनके फैंस उन्हें यूनिफार्म में देखकर खूब हर्षित भी हुए।

जीत की जिद्द अमित साध इस शो में यूनिफार्म पहन इससे ज़्यादा कभी भी हैंडसम नहीं लगे। अमित ने एक बार फिर इस शो में जवान मेजर डीप सिंह स्पेशल फोर्सेज ऑफिसर की भूमिका अदा की, जिसमें कारगिल युद्ध के दौरान उन्हें लकवा मार जाता है लेकिन अपने दृढ़ संकल्प के कारण वह पुनः स्वस्थ हो जाते हैं। इस शो में अमित की परफॉरमेंस की प्रशंसा उनके फैंस आज भी करते हैं।