केबीसी विवाद के बीच रात 2 बजे अमिताभ बच्चन ने मांगी माफी, फैंस हुए शॉक्ड

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 15 अक्टूबर 2025 (11:51 IST)
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। वह फैंस के साथ अक्सर अपनी लाइफ की रूटीन और पुराने किस्से कहानियां शेयर करते रहते हैं। अमिताभ बच्चन देर रात पोस्ट करके फैंस को हैरान कर देते हैं। 
 
बीती रात अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके फैंस से माफी मांगी है। इसके साथ उन्होंने दो तस्वीरें भी शेयर की है। बिग बी के रात 2 बजे माफी मांगने से फैंस शॉक्ड है। 
 
हाल ही में 'कौन बनेगा करोड़पति 17' में एक बच्चा हॉट सीट पर पहुंचा था। शो में बच्चे का अभद्र व्यवहार किसी को पसंद नहीं आया था। इसके बाद बच्चे की पर‍वरिश को लेकर सवाल उठ रहे थे। फैंस को शुरू में लगा कि अमिताभ की माफी का कनेक्शन केबीसी की उस घटना से हो सकता है। लेकिन उनकी पोस्ट ने स्थिति साफ कर दी। 

अमिताभ बच्चन ने लिखा, सबसे पहले तो आप सभी से माफी मांगना चाहता हूं। आप सभी ने 11 अक्टूबर को मेरे बर्थडे पर शुभकामनाएं भेजी। मगर मैं जवाब नहीं दे पाया। मेरा मोबाइल में कुछ गड़बड़ हो गई थी। इस वजह से मैं किसी का भी जवाब नहीं दे पाया। सभी को मेरा ढेर सारा प्यार और स्नेह।'
 
अमिताभ की पोस्ट पर फैंस जमकर कमेंट कर रहे है। एक यूजर ने लिखा, 'बिग बी को बर्थडे पर इतनी विशज मिली की फोन हैंग हो गया।' एक अन्य ने लिखा, 'सर मुझे तो लगा कि सिर्फ मेरा ही फोन पुराना है। लगता है आप भी मेरी तरह पुराना वाला ही मोबाइल चला रहे।'
 

कच्चा बादाम गर्ल अंजलि अरोड़ा को माता सीता के रूप में देख भड़के यूजर्स, बोले- घोर कलयुग की शुरुआत...

