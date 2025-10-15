केबीसी विवाद के बीच रात 2 बजे अमिताभ बच्चन ने मांगी माफी, फैंस हुए शॉक्ड

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। वह फैंस के साथ अक्सर अपनी लाइफ की रूटीन और पुराने किस्से कहानियां शेयर करते रहते हैं। अमिताभ बच्चन देर रात पोस्ट करके फैंस को हैरान कर देते हैं।

बीती रात अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके फैंस से माफी मांगी है। इसके साथ उन्होंने दो तस्वीरें भी शेयर की है। बिग बी के रात 2 बजे माफी मांगने से फैंस शॉक्ड है।

T 5532 - My apologies first to all that have wished me for the 11th of October, my birthday, and not received a response from me .. my Mobile is suddenly misbehaving and I have not been able to respond ..

My gracious gratitude and affection to all pic.twitter.com/2H5zZbVozv — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) October 14, 2025

हाल ही में 'कौन बनेगा करोड़पति 17' में एक बच्चा हॉट सीट पर पहुंचा था। शो में बच्चे का अभद्र व्यवहार किसी को पसंद नहीं आया था। इसके बाद बच्चे की पर‍वरिश को लेकर सवाल उठ रहे थे। फैंस को शुरू में लगा कि अमिताभ की माफी का कनेक्शन केबीसी की उस घटना से हो सकता है। लेकिन उनकी पोस्ट ने स्थिति साफ कर दी।

अमिताभ की पोस्ट पर फैंस जमकर कमेंट कर रहे है। एक यूजर ने लिखा, 'बिग बी को बर्थडे पर इतनी विशज मिली की फोन हैंग हो गया।' एक अन्य ने लिखा, 'सर मुझे तो लगा कि सिर्फ मेरा ही फोन पुराना है। लगता है आप भी मेरी तरह पुराना वाला ही मोबाइल चला रहे।'