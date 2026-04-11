सब कुछ छोड़कर आराम से बैठ जाते हैं, अमिताभ बच्चन ने इशारों में दिया समय रैना को जवाब!

फेमस कॉमेडियन समय रैना ने हाल ही में अपने स्पेशल 'स्टिल अलाइव' में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन पर एक जोक मारा था। इस वजह से समय रैना की काफी आलोचना हुई। वहीं अब अमिताभ बच्चन ने एक पोस्ट शेयर किया है, जिसे समय रैना को जवाब माना जा रहा है।

अमिताभ बच्चन अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपनी लेखनी के लिए भी जाने जाते हैं। वे अक्सर अपने ब्लॉग के जरिए जीवन के फलसफे और समसामयिक मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। बिग बी द्वारा 'एंग्जायटी' और 'इंटरनेट के भटकाव' पर एक नोट शेयर किया गया है।

अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में लिखा, हर दिन नए विचार और विचार आते हैं, जिन्हें पूरा करने की इच्छा होती है, लेकिन सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता। "मन लगातार याद दिलाता रहता है कि क्या करना बाकी है और उसकी एंग्जायटी (बेचैनी)... आप सब कुछ छोड़कर बैठ जाते हैं, इस उम्मीद में कि मन अपना 'साहस' बंद कर देगा.. लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता।

उन्होंने लिखा, और इंटरनेट का तूफान इतना तेज चलता है कि आपका ध्यान इतने पहलुओं की ओर ले जाता है कि यह आकलन करना मुश्किल हो जाता है कि 'असली सौदा' क्या है। अब उत्तर खोजने की गति एक बटन दबाने तक सीमित हो गई है, यह हमारे मस्तिष्क के 'सोचने वाले बटन' को प्रभावित कर रहा है। इंटरनेट हमें नवीनतम चीजों का पालन करने के लिए मजबूर करता है और पुरानी सामान्य चीजों को पीछे छोड़ देता है।

अमिताभ लिखते हैं, 'समय' हमेशा से ही भरोसे का एक महत्वपूर्ण तत्व रहा है, और यह सम्मानजनक यादें जगाता है। जिन्होंने अतीत को जिया है, वो इसे समझते हैं। वर्तमान के लिए शायद यह मायने नहीं रखता। वो 'वर्तमान' में लीन हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम उनकी उम्र में थे, नए आविष्कारों और निर्देशों का सामना करते हुए।

अमिताभ बच्चन ने सीधे तौर पर समय रैना का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी पोस्ट में 'इंटरनेट के भटकाव' और 'सच्ची और जरूरत वाली सामग्री' की कमी की बात कहीं न कहीं आज के वायरल कंटेंट की ओर इशारा करती है। विवाद की शुरुआत तब हुई समय रैना ने अपने 'कौन बनेगा करोड़पति' के अनुभव को साझा किया। समय ने बताया कि कैसे उन्होंने शो पर अपनी दादी को लेकर झूठ बोला था, जबकि उनकी दादी का निधन सालों पहले हो चुका था।

समय ने कहा था कि KBC के दौरान उनके मन में अमिताभ बच्चन को रोस्ट करने वाले कई विचार आ रहे थे। समय ने कहा, 'सर, आपने इतना पोलियो का एड किया, फिर भी अपने बेटे को पांव पे क्यों नहीं खड़ा कर पाए सर।' हालांकि समय ने यह भी साफ किया कि उन्होंने यह बात बिग बी के सामने नहीं कही थी।