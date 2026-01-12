rashifal-2026

अमिताभ बच्चन ने की पुलकित सम्राट की 'राहु केतु' की सराहनीय प्रशंसा, इस दिन रिलीज होगी फिल्म

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 12 जनवरी 2026 (11:38 IST)
बॉलीवुड एक्टर पुलकित सम्राट की फिल्म 'राहु केतु' का फैंस बेसरी से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म को विपुल विग ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में वरुण शर्मा और पुलकित सम्राट की जोड़ी एक बार फिर धमाल मचाने लौट रही है। फिल्म में कॉमेडी के साथ-साथ मैसेज भी है। 
 
'राहु केतु' की रिलीज से पहले महानायक अमिताभ बच्चन ने भी पुलकित सम्राट की फिल्म ‘राहु केतु’ की सराहना की है। साथ ही उन्होंने फिल्म को लेकर सार्वजनिक रूप से अपना समर्थन भी जताया है। 16 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन का समर्थन मिलना पूरी टीम के लिए गर्व और यादगार पल बन गया है। 
 
यही वजह है कि अमिताभ के इस समर्थन से फिल्म को लेकर चर्चाएं और उत्साह दोनों ही तेज़ हो गए हैं। अमिताभ बच्चन द्वारा सराहे गए स्नेहपूर्ण संदेश से फ़िल्म के नायक पुलकित सम्राट काफी भावुक हो गए हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी और आभार व्यक्त करते हुए एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने लिखा है, “आपका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत मायने रखता है। दिल से धन्यवाद!” 
 
webdunia
अमिताभ बच्चन की सराहना ने ‘राहु केतु’ को रिलीज़ से पहले ही एक खास पहचान दिला दी है। गौरतलब है कि सार्थक और अलग तरह की फिल्मों के समर्थन के लिए जाने जाने वाले बिग बी की यह प्रतिक्रिया फिल्म के लिए एक मजबूत मुहर मानी जा रही है, जिससे दर्शकों और इंडस्ट्री के बीच उत्सुकता और बढ़ गई है।
 
बढ़ते उत्साह, दर्शकों के सकारात्मक समर्थन और सिनेमा के एक दिग्गज के आशीर्वाद के साथ ‘राहु केतु’ 2026 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बनती नज़र आ रही है। जैसे-जैसे पुलकित सम्राट इस फिल्म को बड़े पर्दे पर लाने की तैयारी कर रहे हैं, वैसे वैसे ‘राहु केतु’ न सिर्फ उम्मीदों के साथ, बल्कि पीढ़ियों से मिले सिनेमा प्रेमियों के आशीर्वाद के साथ लगातार आगे बढ़ती जा रही है।

