45 की उम्र में भी 25 सा जलवा, अमृता अरोरा के जन्मदिन पर उनके सफर की अनकही दास्तां

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 31 जनवरी 2026 (14:46 IST)
बॉलीवुड की 'ग्लैम-गर्ल' और अपनी बेबाक पर्सनैलिटी के लिए मशहूर अमृता अरोरा अपना 45वां जन्मदिन मना रही हैं। 31 जनवरी को जन्मी अमृता ने भले ही अब फिल्मों से दूरी बना ली हो, लेकिन पेज-3 की पार्टियों से लेकर सोशल मीडिया के गलियारों तक, उनकी चमक आज भी बरकरार है। 
 
अमृता न केवल एक अभिनेत्री हैं, बल्कि एक स्टाइल आइकन, फिटनेस फ्रीक और बॉलीवुड के सबसे चर्चित 'फ्रेंडशिप सर्कल' की धुरी भी हैं। अमृता अरोरा का करियर ग्लैमर की दुनिया में एक VJ (वीडियो जॉकी) के तौर पर शुरू हुआ था। MTV के दिनों में उनकी चुलबुली बातों और स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें युवाओं का चहेता बना दिया था। 
 
इसके बाद साल 2002 में उन्होंने फिल्म 'कितने दूर कितने पास' से बॉलीवुड में कदम रखा। हालांकि, उन्हें असली पहचान मिली एक्शन-कॉमेडी फिल्म 'आवारा पागल दीवाना' से। उन्होंने 'एक और एक ग्यारह', 'रक्त' और 'देहत साड्डा हक' जैसी फिल्मों में काम करके अपनी वर्सेटालिटी साबित की।
 

'गोलमाल' और कॉमेडी में महारत

अमृता के फिल्मी करियर का एक बड़ा पड़ाव रोहित शेट्टी की फिल्म 'गोलमाल रिटर्न्स' रही। इस फिल्म में उन्होंने दिखाया कि वे सिर्फ ग्लैमरस रोल ही नहीं, बल्कि बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग भी रखती हैं। बड़े सितारों के बीच अपनी जगह बनाना आसान नहीं था, लेकिन अमृता ने अपनी सादगी और अभिनय से दर्शकों का ध्यान खींचा।
 

'गर्ल गैंग' और गहरी दोस्ती की मिसाल

जब भी अमृता अरोरा का जिक्र होता है, उनके 'गर्ल गैंग' की चर्चा लाजिमी है। करीना कपूर खान, करिश्मा कपूर और बड़ी बहन मलाइका अरोरा के साथ उनकी दोस्ती बॉलीवुड में एक मिसाल मानी जाती है। चाहे सुख हो या दुख, यह चौकड़ी हमेशा साथ खड़ी दिखती है।
 
उम्र को मात देती फिटनेस 

45 साल की उम्र में अमृता  का ट्रांसफॉर्मेशन हैरान करने वाला है। वे अपनी बहन मलाइका की तरह ही फिटनेस को लेकर बेहद गंभीर हैं। अमृता अपने वर्कआउट रूटीन में योगा और इंटेंस वेट ट्रेनिंग को शामिल करती हैं।
 

स्टाइल और फैशन 

बॉलीवुड में 'जिम लुक' या 'एथलीजर फैशन' को पॉपुलर बनाने का श्रेय काफी हद तक अरोरा सिस्टर्स को जाता है। अमृता का स्टाइल बहुत ही रिलैक्स्ड और क्लासी है। 
 
अमृता ने साल 2009 में बिजनेसमैन शकील लदाक से ईसाई और मुस्लिम रीति-रिवाज से शादी की थी। उनके दो बेटे हैं—अयान और रयान। शादी के बाद उन्होंने अपने परिवार को प्राथमिकता दी और फिल्मों से ब्रेक लिया। हालांकि, वे वेब सीरीज और रियलिटी शोज में कैमियो के जरिए अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं।

