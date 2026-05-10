नेहा धूपिया-अंगद बेदी वेडिंग एनिवर्सरी: जिम की दोस्ती से सीक्रेट वेडिंग तक का सफर

Publish Date: Sun, 10 May 2026 (12:56 IST)
Updated Date: Sun, 10 May 2026 (12:58 IST)
बॉलीवुड में अक्सर रोमांस और चकाचौंध की कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, लेकिन कुछ जोड़ियां ऐसी होती हैं जिनकी कहानी बिल्कुल सादी और दिल को छू लेने वाली होती है। ऐसी ही एक जोड़ी है नेहा धूपिया और अंगद बेदी की। आज यह कपल अपनी शादी की 8वीं सालगिरह मना रहा है।
10 मई 2018 को गुपचुप तरीके से शादी करने वाले इस जोड़े की प्रेम कहानी किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के उतार-चढ़ाव से कम नहीं है। अंगद बेदी, जो महान क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी के बेटे हैं और खुद अंडर-19 क्रिकेट खेल चुके हैं, ने पहली बार नेहा को जिम में देखा था।
नेहा उस वक्त बॉलीवुड में अपनी पहचान बना चुकी थीं। अंगद को पहली नजर में ही नेहा से प्यार हो गया था, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था—नेहा को अंगद में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय नेहा किसी और को डेट कर रही थीं और उन्होंने अंगद से अपने तत्कालीन बॉयफ्रेंड की मुलाकात भी कराई थी।
पहली कार और 'लोन' का रिस्क
अंगद बेदी ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि जब वह नेहा से मिले, तो वह उनके लाइफस्टाइल और सफलता को देखकर काफी नर्वस थे। नेहा उस समय BMW जैसी बड़ी कारों में सफर करती थीं। नेहा के सामने खुद को काबिल दिखाने और उन्हें इंप्रेस करने के लिए अंगद ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपनी पहली लग्जरी कार लोन पर खरीदी, जबकि उस वक्त उनके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे। यह कार महज एक वाहन नहीं, बल्कि नेहा का दिल जीतने की एक कोशिश थी।
करण जौहर ने निभाया 'क्युपिड' का किरदार
नेहा और अंगद के रिश्ते को दोस्ती से प्यार की तरफ मोड़ने में करण जौहर का बड़ा हाथ रहा है। एक पार्टी के दौरान करण ने नेहा को सीधे तौर पर बताया कि अंगद उनके लिए क्या महसूस करते हैं। करण की इस 'मैचमेकिंग' ने काम किया और नेहा ने अंगद को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया।
इन दोनों की शादी बॉलीवुड की सबसे चर्चित 'सीक्रेट वेडिंग्स' में से एक थी। दिल्ली के एक गुरुद्वारे में 'आनंद कारज' रस्म के साथ दोनों ने सात फेरे लिए। जब तक सोशल मीडिया पर तस्वीरें आईं, तब तक दोनों पति-पत्नी बन चुके थे। अक्सर समाज में उम्र को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन नेहा और अंगद ने साबित किया कि आपसी समझ और सम्मान के आगे साल और महीने कोई मायने नहीं रखते।
पेरेंटहुड और खुशहाल परिवार
शादी के कुछ समय बाद ही इनके घर नन्हीं परी मेहर का जन्म हुआ। साल 2021 में इस परिवार में एक और सदस्य की एंट्री हुई, जिसका नाम गुरिक सिंह बेदी रखा गया। आज नेहा और अंगद अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बेहतरीन तरीके से बैलेंस कर रहे हैं।
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