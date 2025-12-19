एयर होस्टेस बनना चाहती थीं अंकिता लोखंडे, यूं बन गईं एक्ट्रेस

अंकिता लोखंडे टीवी से लेकर बॉलीवुड तक अपनी एक अलग पहचान बना चुकी हैं। अंकिता 19 दिसंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। एक्ट्रेस का जन्म‍ 1984 में इंदौर में एक मराठी परिवार में हुआ था। अंकिता का असली नाम तनुजा लोखंडे हैं।

इंदौर से ही अपनी पढ़ाई पूरी करने वाली अंकिता को कभी भी अभिनय की दुनिया में आने की रुचि नहीं थी। अंकिता का परिवार भी नहीं चाहता था कि वह एक्ट्रेस बने। ऐसे में जब अंकिता ने छोटे पर्दे से अपने करियर शुरुआत की, तो परिवार ने उन्हें सपोर्ट भी नहीं किया था।

अंकिता लोखंडे ने एयर होस्टेस बनने के लिए फ्रैंकफिन एकेडमी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन इसी बीच इंदौर में जी सिनेस्टार की खोज शुरू हुई और अंकिता को चुन लिया गया। इसके बाद साल 2005 में अंकिता मुंबई शिफ्ट हो गईं। अंकिता ने मुंबई आकर मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। इसके बाद उन्हें 'बाली उम्र को सलाम' शो से डेब्यू करने का मौका मिला। हालांकि यह शो कभी ऑन एयर नहीं हुआ।

इसके बाद अंकिता लोखंडे को एकता कपूर के 'पवित्र रिश्ता' में काम करने का मौका मिला। इस शो में उनके किरदार अर्चना को खुब पसंद किया गया और अंकिता घर-घर लोकप्रिय हो गईं। इसके बाद वह 'झलक दिखला जा 4' में नजर आईं।

अंकिता लोखंडे ने 2019 में कंगना रनौट की फिल्म 'मणिकर्णिका' से बॉलीवुड डेब्यू किया। वह टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'बागी 3' में भी नजर आ चुकी हैं। एक्ट्रेस ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड विक्की जैन संग 2021 में शादी रचाई है।