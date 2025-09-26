Dharma Sangrah

रोमांच और कॉमेडी से भरा लॉर्ड कर्जन की हवेली का टीजर रिलीज, अंशुमन झा करने जा रहे डायरेक्टोरियल डेब्यू

Lord Curzon Ki Haveli Movie Teaser

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025 (16:00 IST)
गोल्डन रेशियो फिल्म्स और फर्स्ट रे फिल्म्स द्वारा निर्मित और मैक्स मार्केटिंग लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत 'लॉर्ड कर्जन की हवेली' पश्चिम में रह रहे एशियाई लोगों पर आधारित एक गहरी और परतदार कहानी है। एक ही शाम की पृष्ठभूमि में रची गई यह हिचकॉक-शैली की ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर अभिनेता अंशुमन झा के निर्देशन की पहली फिल्म है और मैक्स मार्केटिंग लिमिटेड की पहली प्रस्तुति भी। 
 
इस फिल्म में रसीका दुग्गल, अर्जुन माथुर, परेश पाहुजा और तन्मय धनानिया जैसे रचनात्मक कलाकारों का शानदार संगम देखने को मिलेगा। हाल ही में इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है, जिसे दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। 
 
'लॉर्ड कर्जन की हवेली' का टीज़र आपका ध्यान खींच लेता है और थ्रिलर प्रेमियों के लिए माहौल सेट करता है! इसकी शुरुआत होती है एक रहस्यमयी संदूक से, जिसे खोलने का इंतज़ार हो रहा है। कलाकार इसमें अपने परतदार किरदारों के साथ सामने आते हैं, ख़ासकर परेश पाहुजा जो अपनी दिलचस्प भूमिका से माहौल बना देते हैं। 
 
रसीका दुग्गल, अर्जुन माथुर और अन्य कलाकार शुरुआत में हल्की-फुल्की मज़ाक-मस्ती करते दिखते हैं, लेकिन जल्द ही वे उस चीज़ के लिए तैयार नहीं होते जो होने वाली है। संदूक खुलने के बाद एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना घटती है, जो माहौल को और गहरा, अंधेरा और खूनी बना देती है। 
 
webdunia
निर्देशक अंशुमन झा ने एकल-लेंस तकनीक का उपयोग करते हुए सस्पेंस के उस्ताद अल्फ्रेड हिचकॉक को प्रत्यक्ष श्रद्धांजलि दी है – यह भारत की पहली सिंगल-लेंस मेनस्ट्रीम फिल्म है जो थियेट्रिकल रिलीज़ के लिए तैयार है।
 
अंशुमन झा ने कहा, ‘पहली बार’ हमेशा ख़ास होता है क्योंकि यह केवल एक बार ही होता है। यह मेरे निर्देशन की पहली फिल्म का पहला टीज़र है। हर हवेली के अपने राज़ होते हैं, और ‘लॉर्ड कर्ज़न की हवेली’ का टीज़र जारी करना ऐसा है मानो उस दुनिया का दरवाज़ा खोलना, जिसके साथ मैं जीता रहा हूं – अंधेरा, शरारती और अविस्मरणीय। इंतज़ार नहीं कर सकता कि आप इसमें क़दम रखें और चौंक जाएं।

गोल्डन रेशियो फिल्म्स, फ़र्स्ट रे फिल्म्स और मैक्स मार्केटिंग साथ आए हैं ‘लॉर्ड कर्जन की हवेली’ के लिए – एक ऐसा अनोखा बॉलीवुड सिनेमाई अनुभव पेश करने के लिए जो पूरी तरह “आउट-ऑफ़-द-बॉक्स” है। इंग्लिश काउन्साइड में पूरी तरह यूके में शूट की गई यह ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर सस्पेंस, ह्यूमर, धारदार ऐतिहासिक संकेतों और पहचान पर टिप्पणी को बेहतरीन ढंग से पिरोती है।
 
एक शुद्ध जॉनर फिल्म, यह ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर मेलबर्न में वर्ल्ड प्रीमियर कर चुकी है और यूरोप के सबसे बड़े जॉनर फिल्म फेस्टिवल रेज़र रील फ़्लैंडर्स में दिखाई जाने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म भी रही। इसने 2024 में लंदन के प्रतिष्ठित यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर अवॉर्ड भी जीता। बिकास मिश्रा द्वारा लिखी गई ‘लॉर्ड कर्ज़न की हवेली’ 10 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।

क्या आप जानते हैं चंकी पांडे का असली नाम, बॉलीवुड में काम नहीं मिलने पर बांग्लादेश जाकर बन गए थे सुपरस्टार

