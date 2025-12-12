Festival Posters

टेलीविजन पर लौटी 'रजनी 2.0' के लिए अनुपम खेर ने कही यह बात

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025 (15:11 IST)
बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर जितने अच्छे कलाकार हैं उससे भी कई ज्यादा अच्छे वो एक इंसान हैं जो दोस्त के रूप में खुदा का दिया हुआ नजराना ही समझो। कभी भी, कही भी, अपने जिगरी यारों के लिए अनुपम खेर सबसे पहले हाज़िर रहते हैं। 
 
हाल ही में मुंबई में रजनी 2.0 की सक्सेस प्रेस मीट में, अनुपम खेर अपने जिगरी दोस्त और डायरेक्टर करण राज़दान के लिए आए और बड़ी ही गर्मजोशी के साथ स्टार कास्ट का हौसला अफजाई किया। उन्होंने कहा कि रजनी 2.0, यह रीबूट “वैल्यू-ड्रिवन स्टोरीटेलिंगरजनी 2.0 की वापसी है। 
 
रजनी 2.0 को सही समय पर वापस लाना इस बात पर अनुपम खेर ने कहा, ऐसे समय में जब कंटेंट अक्सर ट्रेंड के पीछे भागता है, रजनी 2.0 सच्चाई, हिम्मत और ज़मीर को वापस लाता है। यह उस तरह की स्टोरीटेलिंग है जिसने हमें बनाया है, और मुझे खुशी है कि यह भारतीय घरों में लौट रही है। करण ने एक ऐसी हीरोइन को वापस लाने की हिम्मत की है जो बिना डरे बोलती है, और इस किरदार के लिए लिए पक्का यकीन चाहिए।
 
अनुपम खेर ने कहा कि DD नेशनल और वेव्स OTT के साथ पार्टनरशिप, जो परिवार के साथ देखने के लिए है, शो के असर को और मज़बूत करती है। उन्होंने कहा, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग में एक खास पवित्रता होती है। रजनी लोगों की है, और दूरदर्शन जैसे प्लेटफॉर्म यह पक्का करते हैं कि वह हर घर तक पहुंचे, ठीक वैसे ही जैसे वह दशकों पहले पहुंची थी। यही रजनी 2.0 की असली जीत है।
 
ओरिजिनल रजनी और उसके रीबूट, दोनों के क्रिएटर, राइटर और डायरेक्टर करण राजदान ने शो के मकसद के बारे में इमोशन और क्लैरिटी के साथ बात की। करण राजदान ने कहा, रजनी कभी सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं रही — वह एक सोच है, वह हर उस इंडियन को रिप्रेजेंट करती है जो नाइंसाफी को मानने से मना करता है। रजनी 2.0 के साथ, मैं समाज को वह आईना वापस लाना चाहता था, क्योंकि लड़ाइयां भले ही बदल गई हों, लेकिन हिम्मत वही है।
 
इस योद्धा के डेवलपमेंट पर सोचते हुए, राजदान ने कहा, आज का इंडिया नई चुनौतियों का सामना कर रहा है — डिजिटल स्कैम से लेकर हेल्थ एक्सप्लॉइटेशन और इंस्टीट्यूशनल लापरवाही तक। रजनी की बेटी उसी जोश के साथ इन जगहों पर कदम रखती है। रजनी का जज़्बा कभी खत्म नहीं होता; यह सिर्फ एडजस्ट करता है।

