अनुपमा : पहली बार मां के खिलाफ उतरेंगी अद्रिजा रॉय, डांस मुकाबले को लेकर जताई भावनाएं

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 11 सितम्बर 2025 (17:00 IST)
स्टार प्लस का फ्लैगशिप शो 'अनुपमा' लगातार अपने दर्शकों को बांधे हुए है। शो की दमदार स्टोरीटेलिंग, इमोशनल कनेक्शन और कनेक्ट करने वाले पारिवारिक रिश्ते इसे खास बनाते हैं। सालों से, यह सीरियल दर्शकों के दिलों को छूता आ रहा है, क्योंकि इसमें भावनाओं से भरे पलों के साथ-साथ हाई-ड्रामा का भी मेल है। 
 
ऐसे में, शो का हर एपिसोड कुछ नया और मायने रखने वाला लेकर आता है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। हाल ही में आए प्रोमो में, कहानी एक नया मोड़ लेती है, जहाँ सबसे ज्यादा इंतेज़ार किया जाने वाला डांस कंपीटिशन का आगाज़ होता है। इस बार, यह सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं है, बल्कि माँ और बेटी के बीच की टक्कर है। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अनुपमा अपनी बेटी राही के सामने उससे मुकाबला करती नज़र आती है। अनुपमा की टीम 'डांस रानी' और राही की टीम 'अनुज डांस एकेडमी' है। दोनों टीमें कड़ी मेहनत और तैयारी कर रही हैं। यह मुकाबला शानदार डांस परफॉर्मेंस के साथ-साथ गहरी भावनाएं और ज़बरदस्त ड्रामा भी लेकर आएगा। ऐसे में कहना होगा कि इस बार दाँव पहले से कहीं ज़्यादा ऊँचे हैं, क्योंकि दोनों टीमें जीत के लिए लड़ रही हैं।
 
अद्रिजा रॉय, जो शो में राहि का किरदार निभा रही हैं, ने आने वाले एपिसोड्स को लेकर अपना एक्साइटमेंट शेयर किया। उन्होंने कहा, राहि के रूप में यह मेरे लिए बेहद खास और इमोशनल पल है क्योंकि जिस दिन का हमें इंतजार था, वो आखिरकार आ गया है। अपनी मां अनुपमा के साथ एक ही स्टेज पर खड़े होकर उनके खिलाफ डांस कंपटीशन में उतरना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। 
 
उन्होंने कहा, हम दोनों ने दिन-रात मेहनत की है और दोनों टीमों की तैयारी बहुत इंटेंस रही है। एनर्जी, पैशन और इमोशन्स अब अपने पीक पर हैं, जिससे यह सिर्फ एक कंपटीशन नहीं बल्कि हमारी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन गया है। मेरे लिए यह जीत या हार से ज्यादा अपने दिल से डांस करने और अपनी मां के साथ खुद को साबित करने का मौका है।
 

