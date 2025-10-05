Hanuman Chalisa

खान परिवार में गूंजी किलकारी, अरबाज खान की दूसरी पत्नी शूरा ने दिया प्यारी सी बेटी को जन्म

WD Entertainment Desk

, रविवार, 5 अक्टूबर 2025 (16:44 IST)
बॉलीवुड के मशहूर खान परिवार में एक बार फिर किलकारियां गूंज गई है। अरबाज खान दूसरी बार पिता बन गए हैं। उनकी दूसरी पत्नी शूरा खान ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। घर में नन्ही परी आने से पूरे परिवार में जश्न का माहौल है। 
 
शूरा खान को 4 अक्टूबर को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने 5 अक्टूबर को बच्ची को जन्म दिया है। अरबाज पहले से एक बेटे अरहान के पिता है। अब वह बेटी के पिता बने हैं। खान खानदान में ये पहली बेटी है, ऐसे में परिवार में डबल खुशी का माहौल है। 
 
webdunia
अरबाज खान ने बीते दिन शूरा के लिए एक ग्रैंड बेबी शावर का आयोजन किया था। इस बेबी शावर में परिवार के तमाम लोग और कई दोस्त शामिल हुए थे। सलमान भी वहां दिखाई दिए थे। हालांकि सलमान अभी अपनी नन्हीं सी भतीजी से मिलने अस्पताल नहीं पहुंचे हैं। 
 
बता दें कि अरबाज खान की पहली शादी मलाइका अरोड़ा संग हुई थी। दोनों का एक बेटा अरहान है। साल 2018 में अरबाज और मलाइका का तलाक हो गया था। इसके बाद अरबाज ने लंबे समय तक जॉर्जिया एंड्रियानी को डेट किया। अक्सर दोनों की शादी की खबरें भी सामने आती थी। 
 
लेकिन जॉर्जिया से ब्रेकअप के बाद अरबाज ने रवीना टंडन की मेकअप आर्टिस्ट शूरा खान को डेट करना शुरू कर दिया। कुछ समय एक दूसरे को डेट करने के बाद अरबाज ने 2023 में शूरा संग शादी कर ली थी। दोनों की उम्र में 15 साल का फर्क होने से कई बार उन्हें ट्रोल भी किया गया। 

