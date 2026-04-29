अर्जुन कपूर का ऑस्ट्रिया वेलनेस ब्रेक, बहन अंशुला संग बिताए सुकून भरे पल

Publish Date: Wed, 29 Apr 2026 (16:30 IST)
Updated Date: Wed, 29 Apr 2026 (16:32 IST)
क्या हम सब कभी न कभी यह नहीं सोचते कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर कहीं शांति वाली जगह पर चले जाएं? अर्जुन कपूर और उनकी बहन अंशुला कपूर अभी यही कर रहे हैं और साथ में होने से यह पल और भी खास बन गया।
अर्जुन ऑस्ट्रिया के विवामायर मारिया वर्थ गए थे, जहां उन्होंने अपनी बिज़ी लाइफ से थोड़ा ब्रेक लिया। यह जगह शांति और हेल्थ प्रोग्राम्स के लिए जानी जाती है, इसलिए उनके लिए यह एक परफेक्ट ब्रेक साबित हुआ।
अर्जुन कपूर ने लिखा, ज़ेन जैसा सुकून। पिछले कुछ दिनों में मैंने खुद को थोड़ा धीमा किया। न कोई जल्दी, न ज्यादा काम… बस हर पल को जीया। अब मैं खुद को हल्का और फ्रेश महसूस कर रहा हूं।
उनका यह छोटा सा मैसेज बहुत कुछ कह गया। हमेशा व्यस्त रहने वाली जिंदगी में उन्होंने आराम और सुकून को अहमियत दी, जो लोगों को अच्छा लगा। इस पोस्ट की सबसे खास बात थी उनकी बहन के लिए प्यार। उन्होंने लिखा, अंशुला के बिना यह हफ्ता इतना आसान नहीं होता।
अर्जुन और अंशुला हमेशा एक-दूसरे के साथ रहे हैं अच्छे और बुरे हर समय में। यह ट्रिप दिखाता है कि हमें अपने अपनों के लिए समय जरूर निकालना चाहिए। यह सिर्फ छुट्टी नहीं थी, बल्कि सुकून, साथ और रिश्तों की अहमियत समझने का समय था। अर्जुन के लिए सबसे बड़ा मैसेज साफ है असली खुशी शांति, समय और अपने लोगों के साथ होती है।
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