अरशद वारसी के ससुरालवाले नहीं चाहते थे मुस्लिम बेरोजगार लड़के से शादी करें बेटी

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 29 दिसंबर 2025 (16:32 IST)
बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी की लव स्टोरी काफी दिलचस्प है। अरशद ने मारिया गोरेटी संग इंटरफेथ वेडिंग की थी। शुरुआत में मारिया के कैथोलिक पैरेंट्स उनकी शादी से बेहद परेशान थे। वह नहीं चाहते थे एक मुस्लिम लड़के से उनकी धार्मिक बेटी शादी करें। 
 
हाल ही में लल्लनटॉप संग इंटरव्यू में अरशद ने अपनी लव स्टोरी के बारे में बताया। अरशद ने बताया कि कैसे उनके ससुराल वाले पहले घबराए हुए थे। उन्होंने कहा, वो थोड़े घबराए हुए थे। कैथोलिक लड़की और मुस्लिम लड़का। उनके लिए जिंदगी में जीसस क्राइस्ट के अलावा कुछ था ही नहीं। वो चाहते थे कि मारिया किसी 9-5 वाली सिक्योर जॉब वाले कैथोलिक लड़के से शादी करे, लेकिन बेरोजगार मुस्लिम लड़का आ गया। 
 
webdunia
अरशद ने बताया कि समय के साथ-साथ उनके ससुराल वालों की चिंताएं कम होती गई। उन्होंने कहा, दिल से वे जानते थे कि मैं एक अच्छा इंसान हूं। उन्हें पूरा भरोसा था कि वह हमारी बेटी का ख्याल रखेंगे। धीरे-धीरे उन्हें एहसास हुआ कि मुझसे बेहतर कोई है ही नहीं। वे अब खुश हैं और मेरे साथ ही रहते हैं।
 
कैसे हुई हुई लव स्टोरी 
अरशद ने बताया कि मारिया संग उनकी पहली मुलाकात जेवियर कॉलेज में हुई थी। अरशद को वहां एक कॉम्पटिशन में इनवाइट किया गया था। मारिया के साथ नाटक करने से उनका रिश्ता और मजबूत हुआ और धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। 
 
webdunia
मारिया ने कई बार अरशद का प्रपोजल ठुकराया। आखिरकार दुबई के एक शो में बीयर पीने के बाद मारिया ने दिल की बात कही, और रिश्ता पक्का हो गया। दोनों ने 1996 में शादी रचाई। कपल के दो बच्चे एक बेटा, जीक वारसी और एक बेटी जेने वारसी हैं। 
 

