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'इंडियन आइडल 16' बना नॉस्टेलजिया का मंच, अरुणा ईरानी और फरीदा जलाल का हुआ इमोशनल रीयूनियन

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Aruna Irani Farida Jalal reunion
BY: WD Entertainment Desk
Publish Date: Mon, 30 Mar 2026 (08:43 IST) Updated Date: Mon, 30 Mar 2026 (08:44 IST)
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टेलीविजन की दुनिया में जब गुजरे जमाने के सितारे कदम रखते हैं, तो वक्त जैसे ठहर सा जाता है। कुछ ऐसा ही नजारा हाल ही में सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल 16' में देखने को मिला। मंच पर जब 80 के दशक की मशहूर अभिनेत्रियां अरुणा ईरानी और फरीदा जलाल एक साथ आईं, तो पूरा माहौल पुरानी यादों और नॉस्टेलजिया से भर गया।
 
हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन दोनों अभिनेत्रियों ने आखिरी बार 1973 में आई राज कपूर की कल्ट क्लासिक फिल्म 'बॉबी' में साथ काम किया था। फिल्म में फरीदा जलाल ने बॉबी की सहेली 'निक्की' का किरदार निभाया था, वहीं अरुणा ईरानी 'नीमा' के एक बोल्ड और चुलबुले अवतार में नजर आई थीं। 
 
लगभग 53 सालों के बाद इन दोनों को एक साथ एक ही फ्रेम में देखना फैंस के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था। इस दौरान अरुणा ईरानी ने खुलासा किया कि फरीदा जलाल संग उनकी मुलाकात 29 साल बाद हुई है। 
 
जैसे ही अरुणा ईरानी और फरीदा जलाल ने मंच पर कदम रखा, वहां मौजूद जज—विशाल दडलानी, श्रेया घोषाल और बादशाह—अपने सम्मान में खड़े हो गए। कंटेस्टेंट्स ने अरुणा जी का स्वागत उनके सुपरहिट गाने 'चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी' से किया, जिस पर उन्होंने अपनी चिर-परिचित मुस्कान के साथ डांस भी किया। वहीं, फरीदा जलाल के लिए 'ऐ दिल लाया है बहार' गाना गाया गया, जिसे सुनकर वह बेहद भावुक हो गईं।
 
फिल्म 'बॉबी' न केवल ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया की डेब्यू फिल्म थी, बल्कि इसने अरुणा ईरानी को एक नई पहचान दी थी। शो के दौरान अरुणा ने याद किया कि कैसे राज कपूर के कहने पर उन्होंने फिल्म में ऋषि कपूर के साथ एक चर्चित सीन किया था। 
 
उन्होंने बताया कि उस दौर में वह काफी झिझक रही थीं, लेकिन राज कपूर के विजन और निर्देशन ने उन्हें वह सीन करने का साहस दिया। यह फिल्म भारतीय सिनेमा में अमीर-गरीब की प्रेम कहानी और सामाजिक बेड़ियों को तोड़ने के लिए आज भी याद की जाती है।
 
मंच पर एक-दूसरे को गले लगाते हुए दोनों अभिनेत्रियां अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाईं। फरीदा जलाल ने कहा कि भले ही वे इतने सालों तक व्यक्तिगत रूप से नहीं मिलीं, लेकिन उनके दिल में हमेशा एक-दूसरे के लिए सम्मान रहा। इस एपिसोड ने साबित कर दिया कि असली सितारे कभी फीके नहीं पड़ते; उनकी चमक दशकों बाद भी उतनी ही बरकरार रहती है।

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