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आशा भोसले के निधन से टूटे अमिताभ बच्चन, बोले- बहुत दुख में हूं...

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Asha Bhosle death
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Mon, 13 Apr 2026 (17:16 IST) Updated Date: Mon, 13 Apr 2026 (17:18 IST)
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भारतीय पार्श्व गायन की 'जादुई आवाज' कही जाने वाली आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रहीं। उन्होंने 92 साल की उम्र में रविवार को अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से न केवल बॉलीवुड बल्कि पूरी दुनिया में फैले उनके करोड़ों प्रशंसकों में शोक की लहर है। 
 
सोशल मीडिया पर फैंस और सेलेब्स आशा भोसले को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन भी आशा भोसले के निधन से टूट गए हैं। बिग बी ने अपने लेटेस्ट ब्लॉग में अपना दुख जाहिर किया है। 
 
अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग पर भावुक होते हुए लिखा, एक युग का अंत हो गया... एक ऐसी आवाज जो अनंत काल तक हमारे दिलों में गूंजती रहेगी। आशा जी की वर्सटैलिटी और जीवन के प्रति उनका उत्साह अतुलनीय था। मैं बहुत शोक में हूं। वह ऐसी बहुमुखी प्रतिभा थीं, जो हर गीत को अपनी आवाज से जीवंत कर देती थीं। वह स्वर्ग सिधार गईं, और हमें शाश्वत संगीत का एक संपूर्ण ज्ञानकोश दे गईं। 
 
बिग बी ने लिखा, शरीर हमें छोड़कर चला गया, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा हमारे साथ रहेगी। उनकी आवाज, उनकी आत्मा, हमेशा अमर रहेगी। मैं सचमुच इस वक्त बहुत दुख में हूं।
 
आशा जी के पार्थिव शरीर को सोमवार सुबह उनके लोअर परेल स्थित निवास 'कासा ग्रांडे' लाया गया, जहां उनके चाहने वालों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। तिरंगे में लिपटी महान गायिका को राजकीय सम्मान दिया गया। उनकी अंतिम यात्रा दादर के शिवाजी पार्क श्मशान घाट तक निकाली गई, जहां उनके बेटे आनंद भोसले ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी कीं। 
 
आशा भोंसले का जीवन संघर्षों और उपलब्धियों का अनूठा संगम रहा। अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर से संगीत की शिक्षा पाने वाली आशा जी ने मात्र 10 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था। शुरुआत में उन्हें केवल वे गाने मिलते थे जिन्हें अन्य गायिकाओं ने ठुकरा दिया होता था, लेकिन अपनी मेहनत और वर्सटैलिटी के दम पर उन्होंने खुद को साबित किया।

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