Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






अशनूर कौर के करोड़ों के आशियाने में घुसा बारिश का पानी, एक्ट्रेस ने वीडियो किया शेयर

Advertiesment
Ashnoor Kaur
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Thu, 02 Jul 2026 (13:57 IST) Updated Date: Thu, 02 Jul 2026 (13:58 IST)
google-news
मुंबई में मानसून की शुरुआत होते ही मायानगरी की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। भारी बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव जैसी गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। इस आफत की बारिश से आम नागरिकों के साथ-साथ बॉलीवुड और टीवी जगत के सितारे भी अछूते नहीं रहे हैं। 
 
फेमस एक्ट्रेस और बिग बॉस 19 फेम अशनूर कौर का करोड़ों का आलीशान घर भी इस मूसलाधार बारिश की चपेट में आ गया है। भारी बारिश के चलते अशनूर कौर के घर में पानी घुस गया, जिससे उनका काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने सोशल मीहिटा पर वीडियो शेयर कर अपने फैंस को इसकी जानकारी दी है। 
 
webdunia
अशनूर ने दिखाया कि किस तरह मुंबई की तेज बारिश का पानी उनकी बालकनी की सीमाओं को लांघकर सीधे उनके आलीशान लिविंग रूम के अंदर तक प्रवेश कर गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पूरे कमरे के फर्श पर पानी फैल चुका है। स्थिति इतनी अचानक बिगड़ी कि लिविंग रूम में बिछी हुई महंगी और आलीशान कालीन को खराब होने से बचाने के लिए कर्मचारियों ने उसे तुरंत मोड़कर साइड में रख दिया।

ALSO READ: Lock Upp 2: कंगना रनौत की धमाकेदार एंट्री, राम कपूर की लगाई क्लास
 
अशनूर कौर ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "मुझे एक इवेंट के लिए बाहर निकलना था और तभी मेरे घर पर यह सब हो गया।" इसके साथ ही उन्होंने अपनी बेबसी जाहिर करने के लिए आई-रोल और फेसपाम वाले इमोजी का इस्तेमाल किया।
 
वाइपर और वैक्यूम क्लीनर लेकर जुटा स्टाफ
अशनूर द्वारा शेयर किए गए वीडियो में उनके घर का पूरा हाउसिंग स्टाफ और परिवार के सदस्य मुस्तैदी से काम करते नजर आ रहे हैं। पानी को बेडरूम और घर के अन्य हिस्सों में फैलने से रोकने के लिए स्टाफ वाइपर, पोछा और पानी खींचने वाले आधुनिक वैक्यूम क्लीनर की मदद से पानी को बाहर निकालने की जद्दोजहद में जुटा दिखा। 
 
19 साल की उम्र में खरीदा था यह 'ड्रीम होम'
बता दें कि अशनूर कौर का यह घर बेहद खास है। महज 19 साल की उम्र में अपनी कड़ी मेहनत और अभिनय के दम पर अशनूर ने मुंबई में यह 3.5 BHK लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा था। तकनीक और स्मार्ट फीचर्स से लैस इस आलीशान आशियाने की कीमत करीब 4 करोड़ रुपये बताई जाती है। 
 
अशनूर कौर ने एक बाल कलाकार के रूप में 'झांसी की रानी' से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने 'ये रिश्ता क्या कहलाता है', 'पटियाला बेब्स' और 'सुमन इंदौरी' जैसे सुपरहिट शोज में काम किया। हाल ही में वह 'बिग बॉस 19' में भी नजर आई थीं, जहां दर्शकों ने उन्हें काफी पसंद किया था।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

मिर्जापुर से हाउस ऑफ द ड्रैगन तक, सत्ता की लड़ाई दिखाने वाली 5 दमदार कहानियां

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels