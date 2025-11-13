पिंक शॉर्ट टॉप में अवनीत कौर का बोल्ड बार्बी लुक, सिजलिंग अंदाज में दिए पोज

टीवी से लेकर फिल्मों तक अपनी अलग पहचान बना चुकी अवनीत कौर की सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। अवनीत अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं।

24 साल की अवनीत की तस्वीरों का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार अवनीत ने पिंक कलर शॉर्ट टॉप और डेनिम जींस में अपना बार्बी लुक शेयर किया है।

इस डीपनेक टॉप में अवनीत अपना क्लीवेज फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं। तस्वीरों में अवनीत का बेहद बोल्ड अंदाज देखने को ‍मिल रहा है।

अवनीत ने ग्लॉसी मेकअप, बालों का स्टाइलिश बन बनाकर अपना लुक कम्प्लीट किया है। इसके साथ उन्होंने कानों में बड़े से गोल्डन कलर के हार्ट ईयरिंग्स कैरी किए हैं।

तस्वीरों में अवनीत कभी सेल्फी लेते तो कभी सिजलिंग अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। फैंस एक्ट्रेस की इन तस्वीरों पर खूब प्यार लुटा रहे हैं।

अवनीत ने कैप्शन में लिखा, आप उस हफ़्ते मेरे कमरे की शक्ल देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी कैसी चल रही है। मुझे अपने घुंघराले बाल बहुत पसंद हैं! क्या आपको नहीं?