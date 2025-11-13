Biodata Maker

पिंक शॉर्ट टॉप में अवनीत कौर का बोल्ड बार्बी लुक, सिजलिंग अंदाज में दिए पोज

WD Entertainment Desk

गुरुवार, 13 नवंबर 2025
टीवी से लेकर फिल्मों तक अपनी अलग पहचान बना चुकी अवनीत कौर की सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। अवनीत अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। 
 
webdunia
24 साल की अवनीत की तस्वीरों का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार अवनीत ने पिंक कलर शॉर्ट टॉप और डेनिम जींस में अपना बार्बी लुक शेयर किया है। 
 
webdunia
इस डीपनेक टॉप में अवनीत अपना क्लीवेज फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं। तस्वीरों में अवनीत का बेहद बोल्ड अंदाज देखने को ‍मिल रहा है। 
 
webdunia
अवनीत ने ग्लॉसी मेकअप, बालों का स्टाइलिश बन बनाकर अपना लुक कम्प्लीट किया है। इसके साथ उन्होंने कानों में बड़े से गोल्डन कलर के हार्ट ईयरिंग्स कैरी किए हैं। 
 
webdunia
तस्वीरों में अवनीत कभी सेल्फी लेते तो कभी सिजलिंग अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। फैंस एक्ट्रेस की इन तस्वीरों पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। 
 
webdunia
अवनीत ने कैप्शन में लिखा, आप उस हफ़्ते मेरे कमरे की शक्ल देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी कैसी चल रही है। मुझे अपने घुंघराले बाल बहुत पसंद हैं! क्या आपको नहीं?
 

