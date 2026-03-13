Hanuman Chalisa

पर्पल बिकिनी में अवनीत कौर का सुपर बोल्ड अंदाज, समंदर किनारे सिजलिंग अंदाज में दिए पोज

BY: WD Entertainment Desk
Publish Date: Fri, 13 Mar 2026 (14:40 IST) Updated Date: Fri, 13 Mar 2026 (14:43 IST)
अवनीत कौर टीवी से लेकर बॉलीवुड तक अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। वह सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और फैंस के साथ अक्सर अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। 
 
webdunia
इस बार अवनीत ने पर्पल स्ट्रैपलेस बिकिनी टॉप और एनिमल प्रिंट सारोंग में समंदर किनारे से अपनी कुछ सुपर बोल्ड तस्वीरें शेयर की है। 
 
webdunia
तस्वीरों में अवनीत कौर एक से बढ़कर एक सिजलिंग अंदाज में पोज देती दिख रही हैं। वह समंदर के पानी में खड़े होकर अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। 
 
webdunia
अवनीत ने मिनिमल मेकअप और खुले कर्ली बालों के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। इसके साथ उन्होंने हैवी गोल्डन कंगन और स्टेटमेंट इयररिंग्स के साथ एक्सेसराइज किया है, जो उनके बीचवियर में एक 'बोहो-चिक' टच जोड़ रहा है।
 
webdunia
24 साल की अवनीत कौर का यह बोल्ड अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है। कमेंट सेंशन में फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं।  

