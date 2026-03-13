पर्पल बिकिनी में अवनीत कौर का सुपर बोल्ड अंदाज, समंदर किनारे सिजलिंग अंदाज में दिए पोज

Publish Date: Fri, 13 Mar 2026 (14:40 IST)
Updated Date: Fri, 13 Mar 2026 (14:43 IST)
अवनीत कौर टीवी से लेकर बॉलीवुड तक अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। वह सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और फैंस के साथ अक्सर अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती रहती हैं।
इस बार अवनीत ने पर्पल स्ट्रैपलेस बिकिनी टॉप और एनिमल प्रिंट सारोंग में समंदर किनारे से अपनी कुछ सुपर बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।
तस्वीरों में अवनीत कौर एक से बढ़कर एक सिजलिंग अंदाज में पोज देती दिख रही हैं। वह समंदर के पानी में खड़े होकर अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं।
अवनीत ने मिनिमल मेकअप और खुले कर्ली बालों के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। इसके साथ उन्होंने हैवी गोल्डन कंगन और स्टेटमेंट इयररिंग्स के साथ एक्सेसराइज किया है, जो उनके बीचवियर में एक 'बोहो-चिक' टच जोड़ रहा है।
24 साल की अवनीत कौर का यह बोल्ड अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है। कमेंट सेंशन में फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं।