पिंक ड्रेस में अवनीत कौर का सुपर बोल्ड लुक, सिजलिंग अंदाज में दिए पोज, देखिए तस्वीरें

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 11 अक्टूबर 2025 (16:23 IST)
23 साल की अवनीत कौर अपनी हॉट एंड ग्लैमरस लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। अवनीत का बोल्ड अंदाज फैंस को काफी पसंद आता है। 
 
webdunia
इस बार अवनीत ने पिंक कलर के आउटफिट में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है। इस डीपनेक ड्रेस में अवनीत बेहद खूबसूरत दिख रही हैं। 
 
webdunia
चेक्स प्रिंटेड ड्रेस में अवनीत अपना परफेक्ट फिगर और क्लीवेज फ्लॉन्ट कर रही हैं। 
 
webdunia
अवनीत ने मिनिमल मेकअप और बालों का स्टाइलिश बन बनाकर अपना लुक कम्प्लीट‍ किया है। साथ ही पैरों में व्हाइट कलर के हाई हिल्स कैरी किए हैं।
 
webdunia
तस्वीरों में अवनीत एक से बढ़कर एक सिजलिंग अंदाज में पोज देती दिख रही हैं। फैंस को उनका यह अंदाज काफी पसंद आ रहा है। 
 
webdunia
अवनीत कौर की सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 31.5 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस अवनीत की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। 
 

