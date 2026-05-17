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'पति पत्नी और वो दो' के कलेक्‍शन में शानदार उछाल, दूसरे दिन फिल्म ने किया इतना कलेक्शन

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Pati Patni Aur Woh Do box office collection
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Sun, 17 May 2026 (14:30 IST) Updated Date: Sun, 17 May 2026 (14:32 IST)
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बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना की फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में आयुष्मान के साथ सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और वामिका गब्बी अहम किरदार में हैं। फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। 
 
बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 4.38 करोड़ रुपए की अच्छी शुरुआत करने के बाद, 'पति पत्नी और वो दो' ने अपने दूसरे दिन जबरदस्त बढ़त दर्ज की है। फिल्म ने शनिवार को 6.67 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया, जिसके साथ ही इसका दो दिनों का कुल नेट कलेक्शन अब 11.05 करोड़ रुपए हो गया है।
 
दर्शकों से मिल रही सकारात्मक प्रतिक्रिया (वर्ड ऑफ माउथ) के दम पर फिल्म की कमाई लगातार बढ़ रही है। खासकर फैमिली ऑडियंस इसकी साफ-सुथरी कॉमेडी, सिचुएशनल ह्यूमर और कन्फ्यूजन से भरे घटनाक्रम का भरपूर आनंद ले रही है। फिल्म को लेकर सोशल मीडिया और जमीन पर चल रही सकारात्मक चर्चा अब प्रमुख बाजारों के सिनेमाघरों में बढ़ती भीड़ के रूप में तब्दील होने लगी है।

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चूंकि इस समय गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, इसलिए आने वाले दिनों में फिल्म देखने के लिए परिवारों की और भी बड़ी भीड़ जुटने की उम्मीद है। ट्रेड एनालिस्ट्स और दर्शकों के रिएक्शन संकेत दे रहे हैं कि अगर वर्ड ऑफ माउथ इसी रफ्तार से आगे बढ़ा, तो वीकेंड पर फिल्म के कलेक्शन में एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है।
 
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'पति पत्नी और वो दो' को मिल रहा यह रिस्पॉन्स एक बार फिर साबित करता है कि दर्शकों के बीच संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजन और कॉमेडी फिल्मों का दौर मजबूती से वापस आ रहा है। लोग सिनेमाघरों में ऐसी हल्की-फुल्की फिल्मों को काफी पसंद कर रहे हैं, जो हंसी, इमोशन और भरपूर एंटरटेनमेंट का एक साथ पैकेज देती हैं।
 
गुलशन कुमार, बी आर चोपड़ा और टी-सीरीज की पेशकश, टी-सीरीज फिल्म्स और बी आर स्टूडियोज प्रोडक्शन की 'पति पत्नी और वो दो' का निर्देशन मुदस्सर अजीज ने किया है। भूषण कुमार, रेनू रवि चोपड़ा और कृष्ण कुमार द्वारा निर्मित और जूनो चोपड़ा के क्रिएटिव प्रोडक्शन में बनी यह फिल्म अब सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है।

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