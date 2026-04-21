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ये प्रेम मोल लिया: आयुष्मान खुराना बनेंगे सूरज बड़जात्या के नए 'प्रेम', हिमेश रेशमिया के संगीत के साथ इस दिन होगी रिलीज

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Ayushmann
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Tue, 21 Apr 2026 (16:15 IST) Updated Date: Tue, 21 Apr 2026 (16:19 IST)
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भारतीय सिनेमा में पारिवारिक फिल्मों के पर्याय बन चुके निर्देशक सूरज बड़जात्या अपनी अगली बड़ी फिल्म के साथ तैयार हैं। 'ऊंचाई' के लिए नेशनल अवॉर्ड जीतने के बाद, उन्होंने अपनी नई फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' की आधिकारिक घोषणा कर दी है। राजश्री प्रोडक्शंस और महावीर जैन फिल्म्स के सहयोग से बन रही यह फिल्म एक बार फिर दर्शकों को पारिवारिक मूल्यों और संगीत के सफर पर ले जाएगी।
 

12 साल बाद 'प्रेम' की वापसी

राजश्री का सबसे मशहूर नाम 'प्रेम' करीब 12 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहा है। इस बार इस आइकॉनिक किरदार को निभाने की जिम्मेदारी सुपरस्टार आयुष्मान खुराना को दी गई है। आयुष्मान अपनी सहजता और शरारती अंदाज के लिए जाने जाते हैं, जो इस किरदार में एक नई जान फूकेंगे। फिल्म में उनके अपोजिट पहली बार शरवरी नजर आएंगी, जिनकी सादगी और खूबसूरती राजश्री की हीरोइनों की परंपरा को आगे बढ़ाती है।
 

संगीत का जादू: सूरज बड़जात्या और हिमेश रेशमिया फिर साथ

फिल्म का एक और बड़ा आकर्षण इसका संगीत है। 'प्रेम रतन धन पायो' की ब्लॉकबस्टर सफलता के 12 साल बाद सूरज बड़जात्या और हिमेश रेशमिया की जोड़ी फिर से एक साथ आई है। एक 'म्यूजिकल फैमिली एंटरटेनर' होने के नाते, उम्मीद जताई जा रही है कि हिमेश एक बार फिर चार्टबस्टर एल्बम देंगे।

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एक्शन और हॉरर के बीच एक सच्ची 'फैमिली फिल्म'

आज के दौर में जहां सिनेमाघरों में एक्शन और डार्क थ्रिलर फिल्मों का बोलबाला है, राजश्री प्रोडक्शंस अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। 'ये प्रेम मोल लिया' पूरी तरह से एक शुद्ध पारिवारिक फिल्म होगी। यह फिल्म 27 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जो परिवारों को एक साथ सिनेमाघरों तक लाने का वादा करती है।

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